Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a lansat o procedură de achiziție publică pentru dotarea structurilor operative cu până la 736 de autovehicule. Valoarea estimată a acordului-cadru ajunge la 100.181.152 de lei, iar contractul ar urma să se deruleze pe o perioadă de doi ani, informează G4Media.

Procedura a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar autovehiculele sunt destinate activităților operative desfășurate de polițiști.

Acordul-cadru este împărțit în nouă loturi, în funcție de caracteristicile și tipul vehiculelor care urmează să fie achiziționate.

Cum vor fi evaluate ofertele

Potrivit criteriilor stabilite de autoritatea contractantă, prețul nu va fi singurul element luat în calcul la desemnarea ofertelor câștigătoare.

Componenta financiară va avea o pondere de 40% în evaluarea finală. Alte 20 de procente vor fi acordate pentru puterea suplimentară a motorului, în timp ce perioada suplimentară de garanție va conta, de asemenea, în proporție de 20%.

Consumul de combustibil va reprezenta 10% din punctaj, iar alte 10 procente vor fi acordate în funcție de nivelul emisiilor de dioxid de carbon.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 5 octombrie 2026.

Mașini adaptate intervențiilor operative

În documentația procedurii, Poliția Română justifică necesitatea achiziției prin nevoia de modernizare a parcului auto și de asigurare a unor mijloace logistice adaptate activităților desfășurate în prezent de structurile operative.

Autoritatea contractantă arată că evoluția fenomenului infracțional impune dotarea polițiștilor cu vehicule care să ofere performanțe dinamice și capacități tehnico-tactice superioare.

O parte dintre autovehiculele vizate sunt destinate structurilor Direcției Operațiuni Speciale și trebuie să poată fi utilizate atât pe drumurile publice, cât și în condiții de teren accidentat.

„Având în vedere dinamica fenomenului infracţional, care intră în competenţele Poliţiei Române, s-a constatat necesitatea înzestrării cu autovehicule ce deţin capabilităţi tehnico-tactice de calitate superioară, adaptate nevoilor actuale ale poliţiştilor din structurile Direcţiei Operaţiuni Speciale. Astfel, Autoritatea Contractantă intenţionează să achiziţioneze autovehicule cu caracteristici dinamice foarte bune, capabile să se deplaseze în siguranţă, atât pe drumurile publice, cât şi pe teren accidentat”, potrivit caietului de sarcini.