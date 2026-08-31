Nicușor Dan, mesaj de Ziua Limbii Române: ”Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări”

Președintele Nicușor Dan a transmislluni un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind importanța păstrării și promovării limbii și culturii române și dincolo de granițele țării.

Nicușor Dan a arătat că, începând din acest an, ziua este marcată împreună în România, Republica Moldova și Ucraina. Potrivit șefului statului, protejarea drepturilor românilor care trăiesc în afara granițelor și promovarea limbii și culturii române trebuie să rămână priorități pentru statul român.

Președintele consideră că limba română reprezintă un element de continuitate și identitate pentru comunitățile care o folosesc, indiferent de locul în care trăiesc.

”Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina. Protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii noastre rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițe. Suntem uniți de acest liant valoros al limbii române, care ne ancorează în istorie și ne deschide viitorul. La mulți ani Limbii Române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie!”, a arătat președintele României.

Șeful statului și-a încheiat mesajul cu o urare adresată tuturor celor care păstrează limba română vie.

Ziua Limbii Române este sărbătorită anual pe data de 31 august. În acest an, Ucraina marchează oficial pentru prima dată această zi, după ce președintele Volodimir Zelenski a semnat decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina.