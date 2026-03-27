Dieta atlantică, una dintre cele mai echilibrate soluții alimentare. Ce o face specială și de ce medicii o recomandă

Mai puțin cunoscută decât dieta mediteraneană, dieta atlantică vine din nordul Spaniei și Portugaliei și câștigă teren datorită beneficiilor clare pentru sănătate. Bazată pe alimente simple, proaspete și locale, aceasta ar putea fi una dintre cele mai echilibrate soluții alimentare moderne, conform eldiario.es.

Ce este, de fapt, dieta atlantică

Dieta atlantică este specifică regiunilor aflate de-a lungul Oceanului Atlantic, în special Galicia și nordul Portugaliei. Aceasta reprezintă un mod de alimentație transmis din generație în generație.

Deși a stat mult timp în umbra dietei mediteraneene, specialiștii în nutriție încep să o privească tot mai atent, tocmai datorită echilibrului său natural.

Potrivit expertei Rosaura Leis, acest tip de alimentație se bazează pe produse proaspete, de sezon și cât mai puțin procesate. Nu vorbim doar despre rețete gustoase, ci despre un sistem alimentar complet, care susține sănătatea generală și ajută la prevenirea bolilor cronice.

Ce se mănâncă în dieta atlantică

Structura dietei este simplă, dar extrem de eficientă. Consumul zilnic include cereale, în special integrale, alături de cartofi, fructe și legume, cu un accent special pe varză și alte legume din aceeași familie.

Lactatele, în special brânzeturile, și uleiul de măsline sunt nelipsite din alimentația zilnică. În ceea ce privește proteinele, dieta atlantică se diferențiază clar de multe regimuri moderne.

Peștele și fructele de mare sunt principalele surse, completate de carne de porc și vită consumată moderat, de câteva ori pe săptămână.

Leguminoasele, precum lintea și năutul, dar și nucile și castanele, au un rol important în meniu, contribuind la un aport nutritiv echilibrat.

Modul de preparare face diferența

Un aspect esențial, adesea ignorat, este felul în care sunt gătite alimentele. În dieta atlantică, prăjelile sunt rare, iar metodele tradiționale domină: fierberea, gătirea la abur, prepararea la grătar sau în tocănițe.

Aceste tehnici păstrează valoarea nutritivă a ingredientelor și evită excesul de grăsimi nesănătoase. Apa rămâne principala băutură, ceea ce întărește ideea unui stil de viață simplu și echilibrat.

Beneficii clare, confirmate de studii

Legătura dintre alimentație și sănătate este deja bine cunoscută, iar dieta atlantică vine cu argumente solide.

Specialiștii subliniază că renunțarea la produsele ultraprocesate și adoptarea unui regim bogat în nutrienți esențiali, precum acizii grași omega-3, vitaminele și mineralele, duce la o îmbunătățire semnificativă a sănătății cardiometabolice.

Studiile realizate în nordul Portugaliei arată că persoanele care urmează dieta atlantică au un risc mai scăzut de infarct miocardic.

În același timp, cercetarea GALIAT, desfășurată în Galicia, a demonstrat că după doar șase luni de alimentație de tip atlantic, participanții au înregistrat scăderi ale indicelui de masă corporală, îmbunătățiri ale colesterolului bun și un metabolism mai eficient al glucidelor.

Alte studii indică efecte benefice inclusiv asupra procesului de îmbătrânire, reducând fragilitatea și contribuind la menținerea unei calități mai bune a vieții.

Stilul de viață contează la fel de mult ca alimentația

Un avantaj major al dietei atlantice este impactul redus asupra mediului. Pentru că se bazează pe produse locale și de sezon, aceasta implică o amprentă de carbon mai mică și un consum redus de resurse.

Dincolo de farfurie, dieta atlantică înseamnă și un mod de viață. Activitatea fizică zilnică, mesele luate în familie și echilibrul emoțional sunt elemente esențiale.

Pentru cei care vor să adopte acest stil alimentar, soluția nu este complicată. Peștele cu cartofi fierți, legumele gătite lent sau tocănițele simple sunt exemple care respectă perfect principiile dietei atlantice.

Un model în declin, în ciuda beneficiilor

Paradoxal, deși beneficiile sunt tot mai bine documentate, dieta atlantică este tot mai puțin respectată, inclusiv în regiunile de origine. Consumul de zahăr și grăsimi nesănătoase este în creștere, iar aportul de pește scade.

Datele arată că până la jumătate dintre copii nu consumă cantitatea recomandată de pește. Din această cauză alimentația devine tot mai dezechilibrată încă de la vârste fragede.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe