Electrocasnicul din bucătărie pentru care plătim 30 de lei în fiecare lună, pe factura la curent, fără să ne dăm seama

Te-ai înterbat vreodată care ar putea fi electrocasnicul din bucătărie pentru care plătești 30 de lei, lunar, pe factura la curent, fără să îți dai seama? Este vorba despre un aparat casnic aproape nelipsit din multe locuințe și care ocupă puțin spațiu.

Cuptorul cu microunde este un aparat electrocasnic pentru care poți ajunge să plătești circa 30 de lei, în fiecare lună, pe factura la electricitate. Dacă este luat în considerare un tarif de 1.2 lei/kWh și deții un cuptor cu microunde de 1200 W (1.2 kW), poate fi calculată suma în funcție de modul de utilizare și puterea aparatului.

În ce condiții poți plăti circa 30 de lei pe lună la factura de curent

De exemplu, în condițiile în care utilizezi cuptorul cu microunde câte 10 minute, zilnic, pentru încălzit rapid, atunci ai putea avea un consum de 6 kWh/lună. Ceea ce ar însemna că ai putea avea de plată 7,2 lei pe lună doar pentru utilizarea acestui aparat electrocasnic.

Însă, dacă aparatul din bucătărie este folosit câte 20 de minute, zilnic, fiind vorba despre o utilizare medie, atunci ai putea avea un consum de 12 kWh/lună. Ar însemna că ai putea avea de plată 14,4 lei pe lună.

Dacă aparatul este folosit pentru gătit sau decongelat, 40 de minute pe zi, atunci consumul va fi de 24 kWh/lună. Ar însemna că ai putea avea de plată 28,8 lei pe lună pentru acest aparat electrocasnic.

Consum există și atunci când cuptorul cu microunde se află în „standby”. De exemplu, un cuptor cu microunde lăsat în priză poate consuma între 2 W și 5 W doar pentru a afișa ceasul. Într-o lună, asta înseamnă aproximativ 1.5 – 3 kWh suplimentari, adică încă 1.2 – 2.4 lei adăugați la factură fără ca aparatul să fie folosit.

