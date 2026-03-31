Prima pagină » Lifestyle » Îți măsori tensiunea acasă? Greșelile pe care le faci fără să îți dai seama

Îți măsori tensiunea acasă? Greșelile pe care le faci fără să îți dai seama

Mulți oameni își verifică tensiunea arterială, dar o fac incorect fără să-și dea seama. De la emoții până la poziția corpului sau o simplă cafea, fiecare detaliu contează. Medicul cardiolog Ștefan Busnatu explică exact ce trebuie făcut pentru rezultate corecte.

Emoțiile îți pot „falsifica” tensiunea

Primul lucru ignorat de majoritatea oamenilor este starea mentală. Tensiunea arterială nu este o valoare fixă, ci una care reacționează rapid la stres și emoții.

Medicul cardiolog Ștefan Busnatu atrage atenția că momentul ales pentru măsurare este esențial

„E foarte important, în principiu, să avem în vedere că tensiunea arterială reacționează la emoție foarte mult. Dacă suntem în situația în care suntem o persoană emotivă, eu aș zice că primul lucru pe care trebuie să îl avem în vedere, atunci când ne dorim să ne măsurăm tensiunea arterială, să o măsurăm într-un moment în care nu suntem surescitați emoțional. Asta ține de componenta mentală”, a afirmat dr. Ștefan Busnatu, potrivit News.ro.

Poziția corectă face diferența

Nu doar aparatul contează, ci și modul în care stai în momentul măsurării. O poziție incorectă poate modifica valorile fără să-ți dai seama.

„Așa, ca niște principii generale, e important că avem un spătar astfel încât spatele să se rezeme, să nu existe contractură la nivelul mușchilor paravertebrali, e important ca picioarele noastre să atingă solul, tălpile să fie bine așezate pe podea. Trebuie să știm că e bine să nu măsurăm când simțim nevoia să mergem la toaletă, că și atunci vom avea în vedere o creștere de 6-8 milimetri coloană de mercur”, a explicat medicul.

Cafeaua și țigările îți pot ridica valorile

Un alt aspect ignorat este influența obiceiurilor zilnice. Cafeaua și fumatul pot crește temporar tensiunea, iar măsurarea imediat după consum duce la rezultate eronate. Medicul subliniază clar acest lucru și recomandă prudență înainte de verificare.

Nu toate tensiometrele oferă aceeași acuratețe. Deși cele de încheietură sunt mai comode, nu sunt cele mai precise. Recomandarea specialistului sun aparatele pentru braț, cele mai indicate pentru măsurători corecte.

Dacă tensiunea depășește frecvent pragul de 135 mmHg, nu e un detaliu de ignorat. Monitorizarea constantă devine importantă, iar alimentația, în special consumul de sare, trebuie analizată atent.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe