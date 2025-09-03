Olivia Steer: „M-am obișnuit să fiu huiduită” / Cu ce se ocupă fosta soție a lui Andi Moisescu după ce și-a exprimat opiniile antivaccinare

În urmă cu câțiva ani, Olivia Steer a ieșit din lumina reflectoarelor după ce și-a exprimat public opiniile antivaccinare. Ea a recunoscut că și-a pierdut vechiul job și n-a mai angajat-o nimeni, însă are o altă activitate acum.

Deși a absolvit Facultatea de Drept, n-a profesat în acest domeniu, ci a lucrat în presa locală. În 2002, a devenit corespondent la Știrile PRO TV. A fost coprezentatoarea știrilor alături de Mihai Dedu între 2003 și 2005. Din 2011 a prezentat emisiunea „Doamne de poveste” pe Acasă TV.

Părea să aibă o carieră de succes. Însă, a luat poziție față de vaccinuri, tratamentele medicale convenționale recunoscute științific și chiar a îndemnat femeile să nu mai facă tratamente oncologice și mamografii.

„1,3 milioane de femei din America au fost fals diagnosticate și tratate cu metode chimice agresive și letale împotriva unui cancer de sîn pe care nu îl aveau! De către medici incompetenți sau diabolici, chiar!, așa cum a fost cazul oncologului Farid Fata, condamnat la 45 de ani de închisoare pentru că a fraierit peste 500 de persoane că ar avea cancer, tratîndu-le cu citostatice toxice în valoare de 35 de milioane de doalari (just peanuts for Big Pharma).Te rog, înainte de orice sprinceană ridicată, zîmbet ironic sau altceva, află că sursa informației nu e vreun blog obscur ori vreo fițuică de scandal sau vreun exaltat în febră mistică, ce-și revarsă obsesiile în spațiul public. Nu. Sursa este New England Journal of Medicine, una dintre cele mai prestigioase publicații de medicină din lume și, de altfel, cea mai veche (1812), cu apariție săptămînală, ce cuprinde nenumărate studii științifice peer-reviewed, publicate de cercetători științifici dintre cei mai stimabili.”, a scris vedeta pe blog.

Opinii anti-LGBT și antivaccinare

Pe durata pandemiei de COVID-19, ea s-a opus vaccinării. A criticat și comunitatea LGBT, pe motiv că duce la scăderea natalității și la distrugerea familiei tradiționale.

„România e în al 27-lea an de declin demografic și curând nu va mai plăti nici pensii, că nu va mai avea cine alimenta fondul. Între timp ne luptăm cu dezinfectanții diluați, statul mafiot și ofensiva organizațiilor LGBT, care nu mai vor doar dezincriminare (au primit-o imediat după ’90), toleranță (le-a fost dată, nimeni nu le contestă dreptul de a avea relații și de a le afișa, în parade stradale chiar), recunoaștere (o au, iar la nivel artistic, din plin!), ci vor, de câțiva ani și la noi, căsătorii gay și drept de adopție. Asta înseamnă copii crescuți în spiritul homosexualității și deci, curând, o rată și mai mică a natalității. Cât mai e până la extincția totală, Dumnezeu știe… Poate cu încă un mic efort, puțin de tot”.

​Olivia Steer a fost și sancționată de CNCD pentru o postare pe Facebook făcută în pandemie. Ea susținea, fără dovezi, că pacienții COVID sunt „uciși de protocoalele OMS ale morții, cu complicitatea criminală a eroilor din linia întâi”.A fost reclamată de Colegiul Medicilor din România pentru denigrarea unei categorii sociale distincte. Olivia Steer a primit o amendă de 5.000 de lei.

„Dacă te doare în cot că morții sunt declarați toți, în mod mincinos, morți de covid, (…)! Dacă nu te revoltă că, la ATI, pacienții cu Covid mor legați de pat, sufocați, înfometați și însetați, uciși de protocoalele OMS ale morții, cu complicitatea criminală a eroilor din linia întîi”.

Dacă Andi Moisescu a încurajat vaccinarea anti-Covid cu Pfizer, Moderna sau Astra-Zeneca, la polul opus s-a situat soția sa. Ea i-a îndemnat pe români să nu se vaccineze.

Cu ce se ocupă acum

Fosta vedetă TV, în vârstă de 49 de ani, a admis că opiniile au marginalizat-o și din această cauză n-a mai apărut pe micile ecrane:

„Mi-am pierdut jobul și nu m-a mai angajat nimeni. M-am obișnuit să fiu huiduită, linșată, bârfită, amenințată, pentru vina de a avea opinii constituționale nepopulare și tupeul de a le exprima liber”, a scris ea, într-o postare publică citată de Click!

Olivia Steer s-a dedicat viața familiei și și-a menținut o activitate constantă pe site-urile de socializare. A scris despre subiecte legate de sănătate și alimentație raw-vegan și a promovat terapiile alternative. Recent, ea a divorțat de vedeta TV Andi Moisescu, după o căsnicie de două decenii.

