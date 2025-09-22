Prima pagină » Lifestyle » Studiul care surprinde pe toată lumea. Ce femei sunt cele mai dorite de către bărbați

Studiul care surprinde pe toată lumea. Ce femei sunt cele mai dorite de către bărbați

22 sept. 2025, 15:00, Lifestyle
Studiul care surprinde pe toată lumea. Ce femei sunt cele mai dorite de către bărbați

Ce femei sunt cele mai dorite de către bărbați, întrebarea care s-a aflat mereu pe buzele tuturor. Un nou trend a apărut pe rețelele de socializare, acesta sugerează o perspectivă complet neașteptată: femeile care par să critice bărbații sau să fie sceptice față de relații ar putea fi, de fapt, cele mai apreciate partenere.

Potrivit unor teorii virale de pe TikTok, femeile care susțin că ”urăsc bărbații” pot deveni loiale și iubitoare atunci când întâlnesc persoana potrivită. Abordarea de acest tip schimbă felul în care mulți privesc dinamica relațiilor moderne.

Foto ilustrativă. Sursă:pixabay.com

Care femei sunt cele mai dorite de bărbați

Potrivit noilor teorii, nu neapărat cele mai zâmbitoare, blânde sau cele care își declară constant afecțiunea sunt dorite de bărbați. Contrar așteptărilor, femeile care par dezamăgite de sexul opus și care își manifestă vocal neîncrederea pot deveni cele mai stabile partenere atunci când aleg să deschidă ușa inimii lor pentru cineva, tocmai pentru că alegerea de a fi în acea relație este luată atent.

TikTokerul James White a explicat într-un clip viral că dacă un bărbat reușește să fie ”excepția” pentru o astfel de femeie, el câștigă loialitatea absolută.

”Dacă găsești o femeie care spune că urăște bărbații, dar te place pe tine, atunci ești cel mai norocos bărbat în viață”, a declarat acesta.

Teoria sugerează că o astfel de atitudine este, de fapt, un filtru natural, menit să respingă superficialitatea și să lase loc doar relațiilor profunde. O femeie care își exprimă scepticismul nu se lasă convinsă prea ușor, iar asta înseamnă că bărbatul pe care l-a acceptat are un statut unic, ceea ce consolidează respectul, încrederea și stabilitatea în relații. Astfel, răspunsul la întrebarea cea mai intens pusă în ultimul timp poate fi cu totul altul decât s-ar fi așteptat mulți.

De ce astfel de femei atrag atenția

Femeile cele mai căutate, potrivit teoriei menționate, sunt cele care ridică standarde foarte sus și testează autenticitatea partenerilor lor, fără să le cadă ușor în plasa de cuvinte care au rolul să cucerească repede. Un alt creator de conținut, @tootsietat, a subliniat că femeile care critică adesea bărbații caută, de fapt, ”acel bărbat rar” care demonstrează prin fapte că nu se încadrează în tiparele negative.

Nu totul se rezumă doar la cuvinte, ci și la acțiunile care confirmă respect, grijă și inteligență emoțională. În acest context, bărbații care se implică în astfel de relații sunt provocați să arate nu doar că vor o conexiune, ci și că au maturitatea necesară pentru a construi una solidă.

Femeile cu o atitudine aparent dură nu fac altceva decât să se protejeze după experiențe neplăcute, iar dacă un partener reușește să le câștige, legătura devine mai puternică decât în relațiile obișnuite. În concluzie, ceea ce părea o trăsătură negativă se transformă într-un avantaj, explicând încă o dată ce anumite femei sunt cele mai dorite de bărbați.

Mediafax
