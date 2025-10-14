Unul dintre cele mai populare SERIALE de pe Netflix reîncepe de la începutul anului 2026. Noul sezon va fi împărțit în două părți

Unul dintre cele mai populare seriale de pe platforma de streaming Netflix revine pe micul ecran. Al patrulea sezon va debuta din 29 ianuarie 2026 și va fi împărțit în două părți, exact în maniera serialului „Wednesday”. Va fi alcătuit din opt episoade.

A doua parte va fi din 26 februarie 2026, anunță Netflix. Este vorba despre „Bridgerton”, un serial romantic american de epocă creat de Chris Van Dusen și inspirat după romanul autoarei Julia Quinn. În cel de-al patrulea sezon, povestea se va concentra pe Benedict Bridgerton (Luke Thompson), al doilea fiu al familiei, considerat cel mai boem membru.

Distribuția

În timp ce frații săi, Anthony și Colin, și-au găsit soții, el a rămas singur în continuare. Dar situația se schimbă când el întâlnește o misterioasă domnișoară îmbrăcată în rochie argintie la un bal masca. Fanii îi vor reîntâlni pe Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), dar și personaje noi printre care Yerin Ha (Sophie Baek), Isabella Wei (Posy Li) și Katie Leung (Lady Araminta Gun).

Povestea serialului este plasat într-un univers cu o istorie alternativă, mai exact în Marea Britanie la începutul secolului al 19-lea, undeva între anii 1811-1820, cunoscuți ca „Epoca Regenței”, care a precedat Epoca Victoriană. Regele britanic de atunci, George al III-lea, a fost inapt să conducă din cauza unor boli mintale, iar prințul George de Wales (viitorul rege George al IV-lea) a fost numit Prinț Regent pentru a-i îndeplini sarcinile regale.

Povestea este plasată într-un univers paralel, unde regele-nebun devine progresist

Însă, în acest serial, regele George al III-lea a aprobat legi pentru egalitatea rasială, acordându-le persoanelor de origine africană titluri aristocratice. În acest serial, regina Charlotte nu este de origine germană ca-n realitatea istorică, ci de origine africană, fiind o femeie de culoare. Despre ea s-a produs un serial în paralel, „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”.

Mulți americani conservatori au criticat serialul pentru propagandă woke, având personaje de culoare și cu orientări LGBT care nu corespund realității societății britanice din secolul 19.

