Rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie. Truc pentru a obține o textură cremoasă

30 nov. 2025, 17:50
Rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie. Truc pentru a obține o textură cremoasă
Rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie

Te-ai gândit să pregătești un preparat rapid și ușor? Găsești mai jos, în articol, o rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie. Pentru a avea o textură cât mai cremoasă, ar fi ideal să urmezi un anumit truc.

O rețetă de brânză de vaci făcută în casă cu lămâie ar putea fi o opțiune ușoar și gustoasă pentru cei dragi. Preparatul este simplu și rapid, iar experții în lumea culinară aduc în atenție un truc eficient care să ajute la obținerea unei texturi cremoase. Este o rețetă fără aditivi, dar care poate fi adaptată după propriul gust.

Rețetă de brânză de vaci făcută cu lămâie

Pentru această rețetă vei avea nevoie de ingrediente precum:

  • Doi litri de lapte integral (3,5% sau 3,8% grăsime);
  • Sucul de la două lămâi mari.

De asemenea, vei avea nevoie de un tifon curat.

Cum se prepară

Zeama de lămâie este elementul principal care va ajuta la coagularea laptelui și va oferi brânzei de vaci o textură cremoasă. Mai întâi, trebuie să încălzești laptele, aducându-l aproape de punctul de fierbere (85-90 de grade Celsius). Apoi, vei adăuga zeama de lămâie și vei lăsa să se separe zerul. Compoziția se toarnă într-un tifon curat și se va lăsa să se scurgă între 20-40 de minute.

Dacă dorești ca textura preparatului să fie cât mai cremoasă și fină, poți să adaugă două linguri de smântână grasă. Atenție, smântâna poate fi adăugată doar dacă brânza s-a răcit. Din cei doi litri de lapte vor ieși circa 350 – 400 de grame de brânză proaspătă. Poți adăuga și o linguriță de sare în compoziție, înainte să se coaguleze, dacă vrei ca preparatul să fie mai sărat, arată BZI.

Altfel, poți folosi o altă rețetă la fel de rapidă. Pentru aceasta vei avea nevoie de 1,5 litri de lapte integral, un pahar de iaurt natural (150 grame), sucul de la o lămâie. Laptele se încălzește la 80 de grade Celsius, se adaugă 150 grame de iaurt și zeama de lămâie. Se amestecă încet. După ce compoziția s-a odihnit 15 minute, se strecoară. Va avea o textură cremoasă. Dacă o lași mai mult la scurs, atunci textura va fi mai tare.

