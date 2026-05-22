Bivolul cu păr portocaliu „Donald Trump" din Bangladesh va fi sacrificat, după ce a devenit celebru pe rețelele de socializare

Galerie Foto 4
Un bivol albinos poreclit „Donald Trump”, datorită „frezei” sale aurii, care a devenit viral în Bangladesh, riscă să fie sacrificat în cadrul festivalului Eid al-Adha.

Bivolul albinos rar a devenit celebru pentru asemănarea sa cu președintele american Donald Trump.

Animalul a fost vizitat de sute de curioși, dornici să se fotografieze alături de „Trump”.

Zia Uddin Mridha, cel care deține bivolul-vedetă în vârstă de 4 ani, a declarat că fratele său mai mic a observat asemănarea dintre animal și Trump.

Mridha, care a cumpărat animalul dintr-un iarmaroc în urmă cu 10 luni, a spus: „Fratele meu mai mic l-a poreclit în glumă „Donald Trump”, după ce a văzut părul de pe capul lui. Este un animal foarte calm”.

„Bivolii albinoși sunt de obicei liniștiți și nu devin agresivi, decât dacă sunt provocați”.

Animalul trăiește la o fermă din Narayanganj, aproape de capitala Dhaka, unde mulți oameni au venit să-l fotografieze, în luna mai.

„Arată exact ca Donald Trump. Are aceeați structură facială și frizură”, a declarat un localnic, pentru publicația Prothom Alo.

„Trump” va fi sacrificat la festival

Din păcate, bivolul „Trump” riscă să fie sacrificat cu ocazia festivalului musulman Eid al-Adha.

În ciuda faptului că s-a atașat de bivolul cu „freză” de Trump, Mridha insistă că trebuie să respecte ritualul sacrificării. „O să-mi fie dor de Donald Trump. Dar acesta este esența Eid al-Adha – să faci un sacrificiu”.

Sursa foto: Capturi YTB

