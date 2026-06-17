În ianuarie 1989, fotografia lui Nicolae Ceaușescu a apărut încadrată într-un chenar negru în „Scânteia Tineretului”. Cum s-a dat mobilizarea generală.

Fotografia lui Ceaușescu a apărut încadrată într-un chenar negru

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat, miercuri, un document din arhivele fostei Securități, care confirmă una din ele mai cunoscute povești din „folclorul urban” al ultimilor ani ai „Epocii de Aur”.

Incidentul bizar s-a petrecut în ianuarie 1989. Atunci, dintr-o eroare de tehnoredactare, fotografia lui Nicolae Ceaușescu a apărut încadrată într-un chenar negru în ziarul „Scânteia Tineretului”. Gafa putea fi interpretată drept anunțarea morții dictatorului.

CNSAS: „Am identificat documentul”

„Episodul pe care îl prezentăm mai jos a circulat sub formă de folclor urban încă înainte de 1989. Era foarte greu de crezut că în acele vremuri se putea întâmpla cu adevărat o asemenea scăpare. Şi totuşi, am identificat documentul în arhivele Securităţii”, a transmis CNSAS într-o postare pe Facebook.

În noaptea de 6 ianuarie, scrie instituția, maiorul de Securitate Dosan Ion a fost alertat în timpul serviciului de permanență de la Casa Scânteii.

Sursa „Stan”

„Sursa «Stan» (băiat de comitet, cu ochiul format) dă alarma la miezul nopţii: la ziarul «Scînteia Tineretului», dintr-o gafă epocală de tehnoredactare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu (sau «înalta personalitate») s-a trezit încadrat direct într-un chenar negru pe pagina 6! Adică mort şi îngropat în cerneală, înainte de termen. (Notă: ofiţerilor de Securitate le era interzisă folosirea numelui dictatorului în rapoartele pe care le întocmeau). Panică totală la Casa Scînteii! Acest doliu tipografic putea lăsa mulţi tovarăşi fără serviciu (sau mai rău)”, arată CNSAS.

Potrivit instituției, eroarea a declanșat imediat o mobilizare generală pentru a împedica distribuirea ziarului în forma „eronată”.

„Se trezeşte redactorul-şef din somn, se opresc cu scrâşnet rotativele şi se trece la curăţat clişee. După transpiraţii reci şi o repaginare contracronometru, dezastrul este evitat. Dar, după cum istoria avea să arate în mai puţin de un an, chenarul negru pare să fi fost o premoniţie”, mai notează CNSAS.

O eroare de paginație

Raportul lui Dosan descrie în detaliu intervenția care a avut loc în acea noapte.

„În jurul orelor 24,00 am fost informat de sursa noastră «Stan» că în timpul probelor de reglaj a rotativelor de ziare, a constatat că la gazeta «Scînteia Tineretului», datorită unor erori de paginaţie sînt alterate fotografiile oficiale de pe pagina a II-a iar pe pagina 6 apare numele unei înalte personalităţi politice din ţara noastră într-un chenar negru, aspecte care puteau da naştere la interpretări politice negative”, se arată în document.

Maiorul consemnează, că, după verificarea informației, conducerea secției de tipar și cea a redacției au fost informate de urgență.

„Redactorul șef a dispus repaginarea”

„În urma verificării datelor a fost informată conducerea secţiei gazete care a dispus oprirea tiparului şi conducerea redacţiei căreia i s-a solicitat îndepărtarea greşelilor respective. În urma insistenţelor noastre, redactorul şef a dispus repaginarea şi înlocuirea clişeului respectiv cu altul corespunzător astfel că în final ziarul «Scînteia Tineretului» a fost difuzat în condiţii grafice bune. Pentru recuperarea întârzierii a fost pusă în funcţiune o maşină rotativă de imprimare suplimentară.”

Raportul se încheie cu propunerea de informare a conducerii Direcției I a Securității și poartă semnătura maiorului Dosan Ion.