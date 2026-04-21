Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii

Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie

Curățarea hotei din bucătărie reprezintă întotdeauna o provocare.

Filtrele se umplu de grăsime și praf, la scurt timp după montarea lor, fie că sunt noi sau mai vechi.

Stropii de mâncare sar din oală în filtre și le murdăresc. Hota adună mizerie și microbi și trebuie curățată cel puțin o dată pe lună pentru a nu se îmbâcsi.

Desigur, curățarea ne scapă și de mirosurile neplăcute ale hotei.

Cum cureți filtrele de la hotă

Grăsimea lipicioasă se depune pe filtrele de aluminiu. Oricât ai curăța cu buretele cu detergent de vase, murdăria persistă.

Pentru a curăța eficient filtrele de la hotă, ai nevoie de câteva articole de menaj de bază.

Folosește însă mănuși, deoarece unele din produse pot afecta pielea!

Scoate filtrele de la hotă. Ele au o clăpiță, de obicei și se detașează foarte ușor. Nu trage de ele, pentru a nu rupe elementele de plastic sau metal.

Pune filtrele în lighean cu apă fierbinte, în care ai pus și detergent de vase, pentru a dizolva grăsimea.

După 10 minute de stat în apă fierbinte, scoate filtrele și pulverizează pe ele o soluție contra grăsimii. Lasă soluția să acționeze din plin.

Freacă filtrele cu un burete, iar dacă simți că a rămas grăsime, mai poți adăuga soluție degresantă.

Clătește filtrele în apă caldă în care ia pus bicarbinat de sodiu.

Trece-le apoi printr-un jet de apă rece de la chiuvetă.

După ce ai curățat filtrele, ștergele cu o lavetă sau cu un șervețel de hârtie.

Montează filtrele la loc în hotă doar după ce sunt uscate.

Sursa foto (caracter ilustrativ): Mediafax Foto / Andreea Alexandru

Autorul recomandă: