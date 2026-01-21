Prima pagină » Magazin » Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico

21 ian. 2026, 23:24, Magazin
Vila în care actorul de Oscar Gene Hackman a locuit mulți ani și unde a murit în urmă cu mai puțin de un an, alături de soția sa, Betsy Arakawa, este de vânzare pentru 6,25 milioane de dolari (5,33 milioane euro).

Potrivit Corriere della Sera, proprietatea din Santa Fe, New Mexico este un complex vast de 1.200 mp.

Aici au murit Hackman (95 de ani) și soția sa, Betsy Arakawa (65 de ani).

Trupurile neînsuflețite ale celor două vedete au fost găsite în data de 26 februarie 2025.

Cum a murit Gene Hackman

Actorul, care suferea de boala Alzheimer, a murit singur din cauza unui stop cardiac, după ce soția sa, pianistă, a murit de sindromul pulmonar hantavirus, un virus transmis de rozătoare (șoareci).

Casa este vândută de copiii cuplului Hackman și a fost golită de obiectele personale ale actorului de la Hollywood.

Agenții imobiliari de la Sotheby’s International Realty nu pun la îndoială faptul că povestea morbidă din spatele vilei ar putea descuraja potențialii milionari, dornici să cumpere proprietatea lui Hackman.

Vila, unde cuplul a locuit mai multe decenii, a fost achiziționată de Gene Hackman, starul din The French Connection și Unforgiven, în anii 1990 și complet renovată în funcție de preferințele sale excentrice.

Hackman folosea biblioteca drept sală de cinema

Proprietatea impunătoare se află într-un cartier select din Santa Fe, Summit și – pe lângă casă – include un teren de golf, un atelier de artă, o anexă cu trei dormitoare, o piscină olimpică și o cadă cu hidromasaj, unde, probabil, se relaxa marele actor.

Casa în sine are trei dormitoare, ferestre din podea până în tavan, o sufragerie uriașă cu grinzi de lemn, o bibliotecă pe care Hackman o folosea drept cinematograf și un alt living, închis cu pereți de sticlă, de mari dimensiuni.

