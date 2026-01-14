Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro

Mădălina Ghenea a declarat în fața instanței că a fost hărțuită timp de aproape zece ani de o româncă, prin mesaje trimise în mediul online. Procesul penal, deschis la Tribunalul din Milano, a ajuns la final, iar sentința este așteptată la începutul lunii februarie.

Potrivit actriței, hărțuirea a început după ce a acceptat o cerere de prietenie pe Instagram. Ulterior, aceasta ar fi primit zeci de mesaje de amenințare, comentarii agresive și imagini cu puternic impact emoțional. Ghenea a susținut că situația a afectat-o profund și a evitat să mai iasă din casă pentru o perioadă.

„Timp de zece ani am trăit ceva ce nimeni nu ar trebui să trăiască. Persecuția, invazia, frica permanentă. Cel mai greu nu a fost să rezist, ci să denunț. Pentru că a denunța înseamnă a te expune. Înseamnă a fi judecată,” a declarat aceasta.

O parte dintre mesajele trimise ar fi fost legate de apariția actriței în filmul „Youth”, regizat de Paolo Sorrentino.

După depunerea plângerii și în urma investigațiilor, autoritățile italiene au stabilit că în spatele mesajelor s-ar afla o femeie de 45 de ani, de origine româncă, stabilită în Italia.

Mădălina Ghenea s-a constituit parte civilă în proces și solicită despăgubiri în valoare de 5 milioane de euro. Actrița a precizat că demersul său nu este unul strict personal, ci o formă de susținere pentru toate victimele hărțuirii din mediul online. De asemenea, a declatat că, în cazul în care va obține suma cerută, banii vor fi donați.

