Copacii care „explodează”, fenomenul care face ravagii peste Ocean. Cum explică oamenii de știință misteriosul proces natural

27 ian. 2026, 12:57, Magazin

Rețelele sociale din SUA sunt asaltate de numeroase zvonuri și comentarii legate de faptul că frigul extrem din această iarnă, mai ales în nordul Americii, ar putea face copacii să „explodeze” cu un zgomot asurzitor. Deși fenomenul este unul foarte rar, el există cu adevărat, susțin oamenii de știință.

Iarna cruntă, cu căderi masive de zăpadă, masă mare de gheață și ger, a atins în special nord-estul Americii și zona Marilor Lacuri, semnalând reapariția fenomenului copacilor care „explodează”.

Un clip fals, însă fenomenul există cu adevărat

Un videoclip postat pe platforma X de utilizatorul Joshua Barzon, care susținea că arată un copac „explodând” din cauza frigului, a strâns peste 500.000 de vizualizări (Detalii AICI.)

Totuși, materialul video pare să fi fost generat cu ajutorul unei inteligențe artificiale, conform sursei citate. Deși videoclipul este fals, fenomenul «explodării copacilor» există cu adevărat, însă este extrem de rar. fenomenul apare în condiții de frig extrem și schimbări bruște de temperatură după îngheț sever, scrie iflscience.

Dilatarea rășinii duce la crăparea scoarței copacilor

,„La temperaturi foarte scăzute, rășina din copaci se poate dilata sau contracta rapid. Aceasta poate genera o presiune internă atât de mare încât scoarța sau lemnul copacului se crapă brusc”, aexplicat John Seiler, fiziolog al arborilor la Universitatea Virginia Tech pentru CNN.

Atunci când temperatura scade brusc, poate provoca transformarea apei în gheață. În consecință, presiunea crește în interiorul copacului. În anumite condiții, aceasta poate cauza crăparea scoarței copacului cu un trosnet asurzitor, foarte asemănător cu un foc de armă. De aici și numele de „copaci care explodează” sau „trosnet de gheață”.

Efectul va duce ocazional la căderea bruscă a crengilor copacilor, apoi la colapsul întregului trunchi. Evident, există un risc, dar fenomenul nu este mereu atât de violent pe cât sugerează numele. În loc ca trunchiurile copacilor să explodeze zgomotos, de obicei rezultă fracturi verticale pe trunchi, în special în cazul speciilor cu o scoarță mai subțire.

Vortexul polar lovește România. Luna februarie vine cu ger crunt

Arborele viu de 4.850 de ani. Metusala a supraviețuit piramidelor

