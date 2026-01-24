Prima pagină » Magazin » Valentino: Ultimul Împărat. Secretul din spatele succesului celebrului creator de modă: „Moștenirea unei frumuseți fără egal”

24 ian. 2026, 15:47, Magazin
Valentino a fost un creator de modă care prefera să devină parte din poveste și – chiar în săptămâna morții sale – numele său era pe primele pagini ale presei, datorită rochiei de nuntă Valentino purtată de soția lui Brooklyn Beckham.

Fleur Britten l-a analizat pe regele stilului italian, femeile pe care le-a îmbrăcat și singura lui mare iubire.

Valentino Garavani a murit luni, la vârsta de 93 de ani și a fost înmormântat la Roma, scrie independent.co.uk.

Marile vedete și creatori de modă s-au adunat la căpătâiul creatorului Valentino, în semn de omagiu.

Actrița Anne Hathaway a scris pe Instagram: „Acum se odihnește pentru totdeauna, înconjurat de frumusețea eternă, un capitol mult mai potrivit pentru adevăratul Împărat care ne-a dăruit o moștenire de o frumusețe fără egal”.

„Valentino: Ultimul Împărat”

După 50 de ani în domeniul modei, Valentino și-a câștigat titlul neoficial de „Împărat”. Regizorul american Matt Tyrnauer a realizat, în 2008, un documentar intitulat chiar așa, „Valentino: Ultimul Împărat”.

Dincolo de un iaht și un avion privat (pe care îl folosea pentru a transporta mozzarella la petrecerile sale), Valentino a deținut și numeroase proprietăți în Londra, New York, Roma, Toscana, Gstaad și Franța.

„A fost ultimul din epoca sa”, a declarat celebra jurnalistă de fashion Suzy Menkes.

Pasiunea pentru frumos explică influența de durată a lui Valentino asupra modei, spune Alistair O’Neill, profesor de modă la Central Saint Martins.

„Și-a cunoscut partenerul de afaceri și de viață, pe Giametti, în 1960, în fața unei cafenele de pe Via Veneto din Roma, unde Federico Fellini a filmat La Dolce Vita. A fost povestea originală a paparazzilor, ideea că ești urmărit peste tot. Hainele lui Valentino serveau ideea de prezență fără cusur”.

Valentino a fost mereu înconjurat de vedete, precum Elizabeth Taylor, Prințesa Diana, Gwyneth Paltrow, Victoria Beckham.

Valentino, îndrăgostit de modă

Valentino s-a născut în 1932, în Lombardia, într-o familie din clasa mijlocie, iar tatăl său era un afacerist care vindea produse electrice, în timp ce mama sa era mai cultă și îl susținea în tot ce făcea (l-a botezat după marele actor italian Rudolph Valentino).

Părinții l-au susținut financiar în primii ani. Valentino a fost interesat de modă de la o vârstă tânără. În școala primară, acesta o ajuta pe mătușa lui, Rosa și o croitorească locală să facă rochii.

La 18 ani, Valentino a urmat cursuri de haute-couture la Paris, fiind pregătit de personalități precum Jean Desses, Christian Dior și Guy Laroche.

În 1960, Valentino a înființat brandul său la Roma, alături de Giametti. Acesta din urma a avut meritul de a aduce „pacea în mintea lui Valentino”, potrivit lui O’Neill.

S-a retras în 2008

Valentino și-a anunțat retragerea în 2008, când protejații săi, Maria Grazia Chiuri și Pierpaolo Piccioli, ambii italieni, au devenit directori ai brandului Valentino. În 2016, Piccioli a rămas singur la conducerea mărcii, deoarece Chiuri a plecat la Dior.

Mai mult, celebrul Valentino a ținut la tradiții mai mult decât la orice. Atelierul său a devenit exemplu: „ragazzi” (fetele), acele croitorese ajunse uneori la vârsta pensionării, au lucrat cu Valentino în toată cariera lor! Acea croitorească care a realizat designul unei rochii în 1978 ar putea fi cea de astăzi.

Totul se leagă de viziunea mărcii „curate” a lui Valentino, care i-a asigurat longevitatea în industria modei. În 2010, Valentino i-a spus unui jurnalist de modă: „Sper ca oamenii să zică: „Domnul Valentino, a făcut ceva pentru modă, nu-i așa?” Da, cu siguranță Domnul Valentino a realizat ceva în fashion: A devenit „Împăratul” podiumului.

