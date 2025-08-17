Prima pagină » Magazin » Înainte să MOARĂ, mulți oameni apelează la un bărbat misterios. Ce îi cer muribunzii: „Are ceva să vă spună…”

17 aug. 2025, 20:35
Înainte să MOARĂ, mulți oameni iau legătura cu un bărbat misterios. Cine este, de fapt, Bill Edgar.

Bill Edgar i-a găsit, în sfârșit – este vorba de tatăl și fratele unei femei bătrâne, care s-a sinucis.

Bărbatul din Queensland, Australia, are doi copii și are un job cel puțin ciudat: de exemplu, acum a devenit „biletul de adio”, în carne și oase, al femeii care a ales să-și pună capăt zilelor, scrie metro.co.uk.

Urmașii doamnei respective i-au răspuns însă sec: „Oh, ar fi trebuit să facă asta acum câțiva ani.”

„Nimeni nu a venit la înmormântarea ei. Nu a avut pe nimeni. Dar asta fac eu: sunt duhovnicul muribunzilor”, a povestit Bill, în vârstă de 56 de ani.

Profesia sa ciudată a luat naștere pe când lucra ca detectiv particular – în 2018 – și a stat de vorbă cu un bărbat, care i-a mărturisit că este pe moarte, în urma unui cancer de pancreas.

Bill i-a sugerat să scrie un necrolog, dar omul respectiv a spus că familia sa nu îl va crede, de „dincolo de mormânt”. „Ei bine, aș putea să vin la funeraliile tale!”, a glumit Bill.

„Bărbatul din sicriu are ceva să vă spună”, le-a zis Bill celor îndurerați, adunați la înmormântarea celui de mai sus. Apoi a citit detaliile din mesajul celui mort, despre o serie de infidelități.

Bill a avut până acum 50 de clienți

Până acum, la Bill au apelat 50 de muribunzi, dornici să lase „ceva în urmă”, un mesaj care să clarifice totul, după moartea lor.

Pentru fiecare asemenea „serviciu”, „un cadou din viața de Dincolo”, după cum spune Bill, acesta cere 10.000 de dolari australieni.

Altcineva i-a cerut să-i „înțepe corpul”, deoarece se teme să nu fie „îngropat de viu”.

„O altă femeie m-a angajat pentru a-i transmite fiului ei că ea nu era mama lui, ci bunica. Sora lui era mama lui reală – și tatăl era bunicul”, a mai povestit Bill.

Înainte să MOARĂ, mulți oameni apelează la un bărbat misterios. Ce spun psihologii despre moarte

Psihologii sunt de părere că un copil poate înțelege noțiunea de „moarte”, încă de la vârsta de doi ani, dar va avea nevoie de zeci de ani pentru a se obișnui cu ideea mortalității. În cele patru minute cât ați citit acest material au murit 400 de oameni, spune Bill.

Sursa foto: Captură metro.co.uk (interior) / Profimedia (main photo)

Mediafax
