În 1994, Jack Nicholson era deja o legendă a Hollywoodului. Starul unor filme precum „The Shining”, „Easy Rider”, „Zbor Deasupra Unui Cuib de Cuci” și „The Departed”, câștigător a trei premii Oscar, era cunoscut în întreaga lume pentru cariera sa impresionantă.

Unde se află terenul donat de Jack Nicholson în Coldwater Canyon

Dar, departe de camerele de filmat și de lumina reflectoarelor, Nicholson a făcut un gest despre care aproape nimeni nu avea să afle la început.

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Actorul a donat în secret 60 de acri de teren neamenajat din Coldwater Canyon, Los Angeles, către Santa Monica Mountains Conservancy.

Pentru o perioadă, identitatea donatorului a rămas un mister.

Oficialii organizației vorbeau doar despre un „binefăcător generos”, fără să dezvăluie numele celui care făcuse donația. Abia mai târziu, surse apropiate de Hollywood au dezvăluit cine se afla în spatele gestului, iar rapoartele ulterioare au confirmat că proprietatea fusese oferită de nimeni altul decât Jack Nicholson.

Donația lui Nicholson a schimbat totul

Însă ceea ce făcea această donație cu adevărat extraordinară era un detaliu important.

Pe acel teren urmau să fie construite patru case.

Proprietatea, situată pe o creastă importantă deasupra zonelor Studio City și Sherman Oaks, în apropierea Mulholland Drive și Coldwater Canyon Boulevard, primise deja aprobările necesare pentru dezvoltare.

Într-o zonă în care expansiunea urbană transforma rapid peisajul natural, viitorul terenului părea deja stabilit.

Casele urmau să apară.

Dar donația lui Nicholson a schimbat totul.

În loc să devină un nou ansamblu rezidențial, una dintre cele mai mari suprafețe neconstruite rămase în acea parte a Munților Santa Monica a fost protejată.

Terenul a rămas verde.

Și nu era vorba despre un simplu petic de natură.

Proprietatea includea păduri de stejari autohtoni și reprezenta un habitat important pentru căprioare și alte animale sălbatice. Mai mult decât atât, poziția sa avea o importanță strategică: terenul se conecta cu alte zone naturale protejate din regiune.

O bucată de natură, nu doar un teren

Cu timpul, adevărata valoare a donației a devenit și mai evidentă.

Gestul lui Jack Nicholson s-a integrat într-un efort mult mai amplu de conservare, menit să creeze o rețea continuă de habitate naturale între Griffith Park și Topanga State Park.

Scopul era ambițios: protejarea unui coridor ecologic vital pentru fauna sălbatică și împiedicarea fragmentării Munților Santa Monica de dezvoltarea urbană.

Pentru animale, aceste conexiuni pot face diferența dintre supraviețuire și dispariție.

Ani mai târziu, ceea ce fusese inițial o donație anonimă s-a dovedit a fi mult mai mult decât un simplu gest de generozitate.

Jack Nicholson nu a donat doar un teren.

A contribuit la protejarea unei bucăți importante din natura sudului Californiei.

Un loc unde ar fi putut apărea patru case a rămas, în schimb, un spațiu verde protejat — cu stejari, animale sălbatice și un rol esențial într-unul dintre cele mai importante coridoare ecologice ale regiunii.

Iar poate cel mai surprinzător lucru este că, atunci când a făcut donația, Jack Nicholson nici măcar nu a vrut ca lumea să știe că el era în spatele ei.

Uneori, cele mai mari gesturi nu sunt făcute pentru aplauze.