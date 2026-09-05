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Clujul, paralizat de „Balaurul din Transilvania”. Cine este temerarul acrobat care a lăsat clujenii cu gura căscată

Acrobatul Flavius Cernescu. Foto: Monitoruldecluj.ro
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Spectacol inedit, sâmbătă, în capitala Ardealului. Clipe de admirație și suspans pentru clujenii care s-au oprit să privească un acrobat abil mergând pe frânghie, la  mai mulți metri înălțime, în plin centrul orașului. Cel supranumit „Balaurul din Transilvania” a ținut oamenii cu sufletul la gură minute în șir. 

Protagonistul a fost Flaviu Cernescu, cunoscut drept „Balaurul din Transilvania”, care le-a oferit celor prezenți câteva clipe magice. Clipe în care parcă și timpul și respirația s-au oprit în loc, relatează Stiridecluj

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Clujul, sedus de un acrobat talentat

Timp de câteva minute, privirile celor aflați în zonă au fost îndreptate în aceeași direcție pentru un număr magic de acrobație. Fiecare pas atent gândit al acrobatului a fost urmărit cu atenție. Echilibrul său, la înălțime în centrul urbei din Transilvania, i-a ținut pe spectatori captivați și cu sufletul la gură.

Acrobatul care a blocat Clujul. Foto: Stiridecluj.ro

WonderPuck este cel mai longeviv festival de animație stradală din Transilvania. Foto: Monitoruldecluj.ro

Copii și adulți deopotrivă s-au oprit să privească momentul spectaculos, în așteptarea punctului culminat. Emoție, tact, curaj și multă adrenalină, numărul a transformat centrul Clujului într-o adevărată scenă de artă în aer liber.

Momentul inediat a fost pregătit în cadrul festivalului WonderPuck, desfășurat la Cluj-Napoca în perioada 4-6 septembrie 2026. Pentru cei dornici să descopere și alte spectacole magnetizante, WonderPuck continuă cu noi momente speciale pe parcursul festivalului.

Cel mai longeviv festival de animație stradală din Transilvania

Cea de-a 10-a ediție a Festivalul Stradal WonderPuck începe astăzi, vineri, 4 septembrie 2026 la Cluj-Napoca. Zeci de artiști din 12 țări ajung în oraș. Festivalul Stradal, ajuns la cea de-a 10-a ediție, a început vineri, 4 septembrie 2026, la Cluj-Napoca.

WonderPuck este cel mai longeviv festival de animație stradală din Transilvania. Foto: Monitoruldecluj.ro

Peste 30 de artiști și colective artistice din 12 țări au ajuns în oraș pentru cea de-a 10-a ediție a celui mai longeviv festival de animație stradală din Transilvania, WonderPuck. Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociația ESUA (Entertainment and Stand-Up Academy) dau întâlnire publicului de toate vârstele la cele 4 scene montate în centrul orașului între 4 și 6 septembrie 2026.

Noutatea absolută a evenimentului este fragmentarea spectacolelor și a scenelor pe grupuri de vârstă, astfel încât și tinerii creativi, dar și adulții să-și găsească mai ușor locul într-un astfel de festival. Programul complet al evenimemtului poate fi consultat AICI.

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