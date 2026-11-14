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Mesajul lui Luca Niculescu de Ziua Dobrogei. Ce a transmis premierul dobrogenilor

Mesajul lui Luca Niculescu de Ziua Dobrogei. Ce a transmis premierul dobrogenilor
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Luca Niculescu a transmis un mesaj de „La mulți ani!” tuturor dobrogenilor, cu ocazia împlinirii a 148 de ani de când Dobrogea a devenit parte a României moderne. Premierul a rememorat și momentul istoric de la 14 noiembrie 1878, când Carol I le-a cerut soldaților români să intre ca „prieteni ai locuitorilor”, indiferent de etnie sau religie, iar proclamația a fost tipărită în patru limbi

„Astăzi se împlinesc 148 de ani de când Dobrogea a devenit parte a României moderne, un moment important din istoria țării noastre. La 14 noiembrie 1878, Carol I le cerea soldaților români să intre în Dobrogea nu ca învingători, ci ca prieteni ai locuitorilor săi, indiferent de etnie sau religie. Iar proclamația adresată dobrogenilor a fost tipărită în patru limbi: română, turcă, greacă și bulgară”, a scris Luca Niculescu pe pagina lui de Facebook.

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Luca Niculescu a evidențiat în emsajul lui rolul strategic al regiunii pentru economia și securitatea României

Luca Niculescu a subliniat că mesajul lui Carol I merită amintit și astăzi, întrucât Dobrogea este o regiune în care oameni de origini, culturi și credințe diferite trăiesc împreună de generații, își păstrează tradițiile și se respectă reciproc. Premierul a evidențiat diversitatea drept una dintre marile bogății ale regiunii și ale României.

De asemenea, acesta a amintit rolul esențial al Dobrogei pentru economia și securitatea țării, prin Portul Constanța, centrala de la Cernavodă, agricultură, turism și deschiderea către Marea Neagră.

„Este un mesaj care merită amintit și astăzi. Pentru că Dobrogea are ceva aparte: este locul în care, de generații, oameni de origini, culturi și credințe diferite trăiesc împreună, își păstrează tradițiile și se respectă reciproc. Această diversitate reprezintă una dintre marile bogății ale regiunii și ale României.

Dobrogea are și un rol esențial pentru economia și securitatea țării. Portul Constanța, centrala de la Cernavodă, agricultura, turismul și deschiderea către Marea Neagră sunt atuuri importante pentru dezvoltarea României” a mai scris Luca Niculescu.

Luca Niculescu a amintit faptul că securitatea Mării Negre e cea mai importantă

Premierul a mai scris în postarea lui și despre importanța securității regiunii Mării Negre în contextul războiului din Ucraina și a precizat că România tratează această responsabilitate cu seriozitate, alături de partenerii europeni și aliații din NATO. Luca Niculescu a transmis un mesaj de apreciere pentru dobrogenii care au contribuit la dezvoltarea regiunii și care îi duc mai departe tradițiile și construiesc viitorul acesteia.

„Iar în contextul războiului din Ucraina, securitatea regiunii Mării Negre este mai importantă ca oricând. Este o responsabilitate pe care o tratăm cu toată seriozitatea, împreună cu partenerii noștri europeni și aliații din NATO.

Astăzi, gândul meu se îndreaptă către toți dobrogenii, către cei care au construit această regiune de-a lungul generațiilor și către cei care îi duc mai departe tradițiile și îi construiesc viitorul”, a mai adăugat premierul României.

Navă cargo lovită  recent de o dronă în apele teritoriale ale României

De curând, o navă a fost lovită de o dronă în apropierea localității Sfântu Gheorghe, în apele teritoriale ale României. Incidentul a avut loc vineri seară, în jurul orei 21:40, la 6,8 mile marine nord-est de Sfântu Gheorghe. Nava lovită este cargoul Larissa.

Comandantul navei a transmis autorităților navale de la Sulina că niciun marinar nu a fost rănit, impactul nefiind urmat de incendiu. Drona ar fi distrus doar macaraua de marfă a cargoului, relatează sursa citată. Larissa 1 se îndrepta spre rada portului Sulina, urmând să ajungă in Ucraina.

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