România a trecut rapid de la deficit la surplus de energie. Ce s-a întâmplat după reconectarea celor 2 reactoare de la Cernavodă

România a trecut rapid de la deficit la surplus de energie. Statul a revenit la un excedent de producție de energie electrică, după reconectarea Unității 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă la rețeaua națională, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ambele reactoare funcționează acum, iar producția internă depășește consumul.

Unitatea 1 de la Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național la ora 01:00, astăzi. În cursul dimineții, centrala nucleară livra în sistem aproape 1.000 MW. Reactorul își crește treptat puterea și ar urma să atingă capacitatea nominală duminică, 15 noiembrie, la ora 07:00. Ultimele date furnizate de Transelectrica, pe site-ul oficial, arată că producția de energie este pe plus.

Sondaj Gândul A procedat corect Nicușor Dan când l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la conferințele de la Cotroceni? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Situația la ora actuală

26.83% Hidrocarburi – producție de 1573 MW

26.53% Hidro – producție de 1555 MW

18.12% Nuclear – producție de 1062 MW

14.36% Eolian – producție de 842 MW

9.69% Cărbune – producție de 568 MW

3.39% Instalatii de stocare – producție de 199 MW

1.26% Biomasa – producție de 74 MW

-0.19% Foto – -11 MW

Producția la primele ore ale dimineții

La ora 12:16, România producea 6.085 MW de energie electrică, peste consumul de 5.973 MW, înregistrând un excedent de 111 MW. Reactoarele de la Cernavodă asigurau 983 MW, adică 16,13% din producție, o contribuție apropiată de cea a panourilor fotovoltaice.

Hidrocentralele au produs 539 MW, cele pe cărbune 519 MW, iar biomasa 72 MW. Sursele regenerabile au asigurat aproximativ 51% din producția totală. Împreună cu energia nucleară, acestea au reprezentat circa două treimi din electricitatea produsă fără emisii directe de CO2.

În jurul orei 05:00, România producea doar 4.750-4.800 MW, sub consumul de 5.300-5.400 MW. Diferența era acoperită prin importuri. După răsărit, producția a crescut, iar în jurul orei 07:30 a ajuns la nivelul consumului intern.

Situația reactoarelor de la Cernavodă: oprire automată, la 3 zile după repornire

Reactorul 1 de la Cernavodă s-a oprit automat pe 9 noiembrie, la trei zile după repornire, din cauza unei defecțiuni la sistemul de control al vidului condensatorului turbinei. Incidentul nu a pus în pericol securitatea nucleară, angajații sau mediul.

Unitatea 1 a fost oprită pe 28 iulie din cauza secetei și a debitului redus al Dunării, iar Reactorul 2 a fost oprit pe 13 august. După noua defecțiune, Nuclearelectrica a decis schimbări în conducerea tehnică a centralei, directorul urmând să fie înlocuit de la 1 decembrie 2026.

În urmă cu doar câteva zile, directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă a fost înlocuit după oprirea Reactorului 1, însă va rămâne în echipa Nuclearelectrica. Anunțul a fost făcut de directorul general al companiei, Mihai Laurențiu Gioară, care a precizat că atribuțiile acestuia vor fi preluate de o altă persoană. Mai multe detalii AICI.