Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu, la un pas de a fi mutat de la Arestul Central într-un penitenciar. Decizia urmează să fie luată. Peste 1.000 de oameni protestează în acest moment în fața instituției. Zid de dube ale jandarmilor

Călin Georgescu, la un pas de a fi mutat de la Arestul Central într-un penitenciar. Decizia urmează să fie luată. Peste 1.000 de oameni protestează în acest moment în fața instituției. Zid de dube ale jandarmilor

Răzvan Botea
Călin Georgescu, la un pas de a fi mutat de la Arestul Central într-un penitenciar. Decizia urmează să fie luată. Peste 1.000 de oameni protestează în acest moment în fața instituției. Zid de dube ale jandarmilor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Călin Georgescu ar putea fi mutat de la Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar, au relatat, pentru Gândul, surse judiciare. Decizia privind situația juridică a lui Georgescu urmează să fie luată luni,  când instanța va hotărî dacă măsura arestului preventiv va fi menținută sau nu. În cazul în care arestul preventiv va fi menținut, acesta ar putea fi transferat de la Arestul Central într-un penitenciar, având în vedere că a fost trimis în judecată în dosarul în care este cercetat. Din punct de vedere procedural, odată ajuns în această etapă a procesului, locul de deținere ar urma să fie un penitenciar.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în urma unor tranzacții financiare care nu s-ar mai fi concretizat.

Calin Georgescu paraseste sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a prezentat pentru al doilea termen in procesul in care este acuzat de tentativa la lovitura de stat, luni, 28 septembrie 2026. RAUL STEF / MEDIAFAX FOTO

Peste 10.000 de oameni au protestat astăzi pentru Călin Georgescu

Informația privind posibila mutare a lui Călin Georgescu vine în ziua în care mii de susținători ai acestuia au ieșit în stradă, în Capitală.

Peste 10.000 de persoane s-au adunat în Parcul Izvor, la manifestația organizată în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidențiale. Participanții au scandat mesaje precum „Ați arestat un om nevinovat!” și „Justiție, nu corupție!”.

La protest a ajuns și liderul AUR, George Simion, care a susținut un discurs în fața manifestanților. „Nu ne dezicem de Călin Georgescu și de poporul român”, a transmis acesta.

După manifestația din Parcul Izvor, o parte dintre protestatari au pornit pe jos către Arestul Central, unde se află Călin Georgescu. Aproximativ 2.000 de oameni au ajuns în fața instituției, unde au continuat să scandeze „Eliberați-l!”.

Jandarmii au format un cordon în fața Arestului Central și au mobilizat efective suplimentare pentru supravegherea manifestației. Mai multe autospeciale au fost poziționate în fața clădirii, iar circulația rutieră a fost restricționată pe mai multe artere din zonă. Protestul s-a desfășurat în condițiile în care manifestația din Parcul Izvor nu a primit avizul Primăriei Capitalei, iar instanța a menținut decizia autorităților locale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIEMesajul lui Luca Niculescu de Ziua Dobrogei. Ce a transmis premierul dobrogenilor
17:51
Mesajul lui Luca Niculescu de Ziua Dobrogei. Ce a transmis premierul dobrogenilor
ULTIMA ORĂMesajul transmis de Cristela Georgescu după protestul pentru soțul său, la care au participat peste 10.000 de oameni: „Ați ales să fiți părtași sufletești la suferința unui deținut politic”
17:43
Mesajul transmis de Cristela Georgescu după protestul pentru soțul său, la care au participat peste 10.000 de oameni: „Ați ales să fiți părtași sufletești la suferința unui deținut politic”
PROTESTRevolta unui protestatar, la manifestația pentru Călin Georgescu: “Arestați-mă”. Câteva minute mai târziu, bărbatul a fost reținut
16:46
Revolta unui protestatar, la manifestația pentru Călin Georgescu: “Arestați-mă”. Câteva minute mai târziu, bărbatul a fost reținut
NEWS ALERTJandarmii au format un zid de dube în fața Arestului Central. Peste 2.000 de protestatari au ajuns în fața instituției, unde se află Călin Georgescu
16:28
Jandarmii au format un zid de dube în fața Arestului Central. Peste 2.000 de protestatari au ajuns în fața instituției, unde se află Călin Georgescu
SCANDALDiana Buzoianu continuă războiul cu noul ministru al Mediului, Natalia Intotero. „Tupeul și incompetența sunt ridicate la nivel de artă”
16:13
Diana Buzoianu continuă războiul cu noul ministru al Mediului, Natalia Intotero. „Tupeul și incompetența sunt ridicate la nivel de artă”
FLASH NEWSRobert Turcescu a urcat pe scenă la protestul AUR pentru eliberarea lui Călin Georgescu: ”Va fi președintele României”
15:39
Robert Turcescu a urcat pe scenă la protestul AUR pentru eliberarea lui Călin Georgescu: ”Va fi președintele României”
Mediafax
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Prosport.ro
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Click
Premieră în România! Orașul în care cimitirul a fost digitalizat. Cum poți găsi mormintele cu ajutorul unui cod QR
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
Ce se întâmplă doctore
Răsturnare de situație în cazul morții Valentinei Tănăsie, tânăra găsită într-o valiză! Vlad Bălțățeanu a recunoscut ce i-a făcut iubitei sale: „Au fost câteva lovituri”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut, susține o nouă teorie radicală
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
ȘOCANTUn parlamentar ucrainean și-a expus, fără să vrea, părțile intime într-o transmisiune TV în direct, în timpul unui interviu despre criza energetică din Ucraina
17:36
Un parlamentar ucrainean și-a expus, fără să vrea, părțile intime într-o transmisiune TV în direct, în timpul unui interviu despre criza energetică din Ucraina
EXCLUSIVAlaiul de la nunta fiicei lui Bolojan a defilat prin centrul Oradei, în ținute de gală. Membri de marcă ai PNL participă la eveniment
17:29
Alaiul de la nunta fiicei lui Bolojan a defilat prin centrul Oradei, în ținute de gală. Membri de marcă ai PNL participă la eveniment
NEWS ALERTDosar de braconaj în Dâmbovița. Petre „Geamănu”, alias „Împăratul Lumii”, și alți trei bărbați, vizați de anchetă. Doi dintre ei au fost arestați preventiv
17:23
Dosar de braconaj în Dâmbovița. Petre „Geamănu”, alias „Împăratul Lumii”, și alți trei bărbați, vizați de anchetă. Doi dintre ei au fost arestați preventiv
GALERIE FOTOCât plătește o familie pentru o zi petrecută la Târgul de Crăciun din Craiova. Căsuțele cu bunătăți s-au deschis încă de dimineață
17:23
Cât plătește o familie pentru o zi petrecută la Târgul de Crăciun din Craiova. Căsuțele cu bunătăți s-au deschis încă de dimineață
DECESChristian Cousins a murit la 43 de ani. Actorul care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în „Polițist de grădiniță” suferea de o boală gravă
17:06
Christian Cousins a murit la 43 de ani. Actorul care a jucat alături de Arnold Schwarzenegger în „Polițist de grădiniță” suferea de o boală gravă
ECONOMIECriza economică afectează afacerile din România. Aproape 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2026. Care este situația în marile orașe
16:39
Criza economică afectează afacerile din România. Aproape 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2026. Care este situația în marile orașe

Cele mai noi

Trimite acest link pe