Călin Georgescu, la un pas de a fi mutat de la Arestul Central într-un penitenciar. Decizia urmează să fie luată. Peste 1.000 de oameni protestează în acest moment în fața instituției. Zid de dube ale jandarmilor

Călin Georgescu ar putea fi mutat de la Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar, au relatat, pentru Gândul, surse judiciare. Decizia privind situația juridică a lui Georgescu urmează să fie luată luni, când instanța va hotărî dacă măsura arestului preventiv va fi menținută sau nu. În cazul în care arestul preventiv va fi menținut, acesta ar putea fi transferat de la Arestul Central într-un penitenciar, având în vedere că a fost trimis în judecată în dosarul în care este cercetat. Din punct de vedere procedural, odată ajuns în această etapă a procesului, locul de deținere ar urma să fie un penitenciar.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul instrumentat de DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro, în urma unor tranzacții financiare care nu s-ar mai fi concretizat.

Peste 10.000 de oameni au protestat astăzi pentru Călin Georgescu

Informația privind posibila mutare a lui Călin Georgescu vine în ziua în care mii de susținători ai acestuia au ieșit în stradă, în Capitală.

Peste 10.000 de persoane s-au adunat în Parcul Izvor, la manifestația organizată în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidențiale. Participanții au scandat mesaje precum „Ați arestat un om nevinovat!” și „Justiție, nu corupție!”.

La protest a ajuns și liderul AUR, George Simion, care a susținut un discurs în fața manifestanților. „Nu ne dezicem de Călin Georgescu și de poporul român”, a transmis acesta.

După manifestația din Parcul Izvor, o parte dintre protestatari au pornit pe jos către Arestul Central, unde se află Călin Georgescu. Aproximativ 2.000 de oameni au ajuns în fața instituției, unde au continuat să scandeze „Eliberați-l!”.

Jandarmii au format un cordon în fața Arestului Central și au mobilizat efective suplimentare pentru supravegherea manifestației. Mai multe autospeciale au fost poziționate în fața clădirii, iar circulația rutieră a fost restricționată pe mai multe artere din zonă. Protestul s-a desfășurat în condițiile în care manifestația din Parcul Izvor nu a primit avizul Primăriei Capitalei, iar instanța a menținut decizia autorităților locale.