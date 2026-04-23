Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera

Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. Unde a avut loc premiera
Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România. În premieră națională, în Vivariul din cadrul Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, s-a reușit reproducerea în captivitate a veveriței marsupiale zburătoare (Petaurus breviceps).

Vivariul deține o pereche de exemplare din această specie, expusă în ultimul tetrariu din Sala nr.2 „Tetrapode”.

Eforturile de îngrijire ale personalului Vivariului au dat rezultate la finalul lunii decembrie 2025, prin observarea primului pui din această specie născut în captivitate în instituția respectivă.

Primul pui de veveriță marsupială zburătoare, născut în captivitate, în România

Veverița marsupială zburătoare (în engleză sugar glider) nu este propriu-zis o veveriță (rozător), ci un tip de oposum răspândit natural în Australia, unde trăiește în grupuri de până la 7 indivizi.

Este o specie de talie mică, nocturnă (motiv pentru care seamănă mai degrabă cu un pârș), omnivoră și arboricolă.

Membrana de pe laturile corpului, numită patagiu, îi permite un zbor planat de câteva zeci de metri atunci când este amenințată de prădători. Deși nu este o specie periclitată, arealul său natural este redus, iar deținerea ei în captivitate este reglementată strict în Australia.

În România, specia mai poată fi admirată în instituții publice doar la Grădina Zoologică din Capitală.

După o gestație de aproximativ 2 săptămâni, femela naște 1-2 pui foarte mici care, ca la toate marsupialele, își continuă dezvoltarea în marsupiu timp de 2 luni. Aceștia sunt îngrijiți de ambii părinți și încep să iasă din vizuină după aproximativ patru luni de la naștere.

Muzeul Țării Crișurilor invită publicul să descopere aceste exemplare deosebite la Vivariul muzeului, de marți până duminică, în intervalul 10-18.

