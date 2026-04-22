Top 10 | Cele mai bune locuri de pescuit aproape de București. Aceste locuri reprezintă Paradisul pescarilor!

1) Lacul Moara Vlăsiei 2 (Ilfov)

Este considerată una din cele mai bune bălți de crap din România. Aici se organizează multe concursuri de profil. Este renumită pentru densitatea mare de pește și exemplarele de dimensiuni care sfidează poveștile pescărești. Se află la 35 km de Capitală. Specific: Crap, caras.

2) Complexul Tâncăbești (Ilfov)

Format din Lacul Tâncăbești 1 și 2, complexul este celebru în rândul pescarilor de crap și răpitor. Aici găsești condiții de pescuit sportiv de cea mai înaltă calitate și facilități moderne. Distanța față de București este de doar 28 km (DN1). Specific: Crap (mare), știucă, șalău.

3) Hermes Periș (Ilfov)

O baltă administrată exemplar, foarte apreciată pentru curățenie și pentru populația constantă de crap. Este ideală pentru pescuitul la staționar, cât și pentru cel la feeder. Distanța față de Capitală este de 28 km. Specific: Crap, caras.

4) Lacul Varlaam (Giurgiu)

Destinația perfectă pentru cei care caută crap de peste 20 kg. Lacul se află pe locul unei foste balastiere, oferind deci un relief subacvatic fascinant. Se găsește la 20 km de Capitală. Specific: Crap de talie mare.

5) Lacul Nucetu (Călărași)

Situat aproape de A2, este un loc excelent pentru pescuit dinamic. Dispune de pontoane amenajate și un local care livrează direct la locul de pescuit. Se află la 45 km de București. Specific: Caras, crap, sturion.

6) Balta Solacolu (Călărași)

Iată o locație foarte populară pentru familii. Oferă atât condiții bune de pescuit, cât și loc pentru grătare și cazare în căsuțe pe malul apei! Distanța: 40 km de București. Specific: Crap, caras.

7) Balta Măgura 9 (Călărași)

Cunoscută pentru capturile frecvente și pentru administrația care prețuiește respectarea regulamentului de pescuit sportiv. Distanța față de București este de 45 km. Specific: Crap, caras.

8) Complex Laguna Verde (Balotești, Ilfov)

Un loc excelent pentru relaxare totală, care oferă facilități de cazare premium și restaurant. Este potrivită pentru cei care vor să îmbine pescuitul cu confortul unei locații de relaxare. Distanța: 25 km de București. Specific: crap, caras, somn.

9) Pescuit la Conac (Putineiu, Giurgiu)

Un loc nou, care a câștigat rapid popularitate datorită peisajului frumos și a căsuțelor moderne cu ponton propriu. Este locul ideal pentru un sejur de 24-48 de ore, aflându-se la 60 km de Capitală. Specific: crap, caras.

10) Balta Corâța 1 (Călărași)

Oferă o experiență completă de pescuit și relaxare, cu bungalouri moderne dotate cu aer condiționat și restaurant în incintă. Este renumită pentru densitatea mare de pește. Distanța: 45 km de București. Specific: Crap, caraș.

