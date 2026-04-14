Bryan a visat să devină gunoier încă de la vârsta de doi ani. Cum a fost nedreptățit printr-un gest „crud și nedrept” la maturitate

Bryan a visat să devină gunoier încă de la vârsta de doi ani. Ajuns la 21 de ani, bărbatul din Marea Britanie a lucrat mai multe luni fără să fie plătit, pe post de gunoier, fiind, în cele din urmă, refuzat, scrie Daily Mail.

Bryan Rowe a fost refuzat de două ori de Consiliul Local Southampton pentru jobul de gunoier, înainte ca instituția să recunoască „tacit” că respingerea sa a fost o greșeală și să-l invite iarăși la interviu.

Din păcate, consiliul l-a respins din nou pe tânăr, un gest considerat de-a dreptul „crud și nedrept”, după ce acesta a muncit 9 luni fără să fie plătit.

„Stagiu neplătit” pentru primărie

Bărbatul a lucrat ca gunoier pentru municipalitate între noiembrie 2024 și iunie 2025, în cadrul unui „stagiu” neplătit.

Tânărul suferă de ADHD și distrofie miotonică, o boală gravă, care provoacă degradarea treptată a țesutului muscular.

În tot acest stagiu, Bryan a fost „mereu entuziast și serios”, iar consiliul „nu a avut nicio problemă cu acesta”.

Visul lui Bryan: Să devină gunoier

Bryan a visat să devină gunoier încă de la vârsta de doi ani, fiind încurajat să aplice pentru un asemenea loc de muncă, după încheierea stagiului.

Mama lui Bryan s-a arătat dezamăgită de comportamentul autorităților, deoarece băiatul ei nu dorește decât să „aibă banii lui”.

În același timp, Consiliul Local Southampton a transmis că a primit numeroase aplicații și nu a comentat asupra unor „cazuri singulare”.

Claire Rowe nu a acceptat însă ceea ce a considerat o umilință la adresa fiului ei și a depus o plângere împotriva consiliului.

Recent, femeia a fost informată că procedurile de recrutare vor fi „revizuite”.

