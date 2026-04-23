Turbulenţele politice aduc prejudiciii contractelor prin SAFE, spune ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Invitat la DC News, Miruţă a spus că depunerea unei eventuale moţiuni, în Parlamentul României, ar pune în pericol contactele pe care ministerul le are prin SAFE.

„Aseară s-a încheiat semnarea proiectelor de către miniştrii CSAT”, însă există riscul ca aceste contracte să se piardă.

Motivul este acela că parlamentarii ar putea să fie ocupaţi cu moţiunea de cenzură care ar putea să trimită acasă Guvernul Ilie Bolojan.

Miruţă mai spune că situaţia chiar îl încurcă, mai ales că „în comisiile din Camera Deputaţilor, PSD a cerut amânare, pe interacţiunea pe SAFE”.

Ministrul mai spune că „Parlamentul trebuie să înveţe să lucreze şi în paralel. Ordonanţa 114 reglementează nişte termene.

Dacă ministerul nu primeşte de la Parlament lista, săptămâna viitoare, există un risc major să pierdem contractele”, a mai spus Miruţă, la DC News.

