De ce este frig în avion mereu, chiar și pe vreme de caniculă? Care este motivul real.

De ce este frig în avion mereu

Cu siguranță că ai călătorit cu avionul și te-ai întrebat de ce este așa frig în interior. Mulți pasageri se plâng de temperaturile scăzute din timpul zborului, mai ales de răcoarea de la picioare.

Oricât de cald ar fi afară, întotdeauna este o diferență de cel puțin 2-3 grade în avion față de sălile de așteptare din aeroport.

Toate companiile aviatice mențin o temperatură scăzută în avion. Motivul este legat de sistemul de ventilație și siguranța celor de la bord.

Care este temperatura medie din aeronave

Temperatura aerului la înălțimea la care zboară avioanele de linie este foarte scăzută.

Avioanele cu pasageri zboară la 12.000 – 15.000 m altitudine.

La acea altitudine, aerul este mult mai subțire, scrie aviationacademy.ro.

La 10.000 – 11.000 de metri, acolo unde aerul este mult mai rarefiat, avioanele pot zbura mai ușor și vor economis combustibil, atât de scump în zilele noastre.

Avioanele de linie au cabine presurizate. La o asemenea înălțime, la peste 10.000 de metri, unde începe troposfera, temperatura aerului poate varia de la minus 30 grade la minus 50 grade Celsius.

Chiar dacă soarele își face simțită prezența, avionul nu se încălzește. Cele mai multe companii aviatice mențin o temperatură medie cuprinsă între 20-22 grade Celsius în avion.

De ce este bine să fie răcoare în avion

Cele mai multe persoane se plâng de frig la până în 22-23 grade Celsius. Fiecare călător are însă nivelul lui de confort și nu toată lumea poate fi mulțumită.

Aerul din cabina avioanelor este însă recirculat și filtrat la fiecare ciclu prin filtre performante, care reține chiar și bacteriile sau microbii.

De asemenea, dacă în cabină ar fi prea cald, umezeala ar deveni insuportabilă la bordul unui avion.

Riscul de hipoxie

Principalul motiv pentru care temperatura este sub media de 22 grade în avion ține de sănătatea pasagerilor.

Lipsa de oxigen la înălțime, unde aerul este rarefiat, ar duce la hipoxie, fără echipamentele de siguranță din avion.

ASTM International a publicat un studiu în care arată o legătură clară între starea de leșin, presiunea atmosferică din cabină și temperatura din aeronavă.

De ce ți-e mai frig în avion

Temperatura medie de 20-22 grade este ușor de suportat de cei mai mulți pasageri, dar, nu de toți.

Inevitabil, unii dintre ei se vor plânge de frig, mai ales că stau pe scaun câteva ore și nu se pot mișca.

Mai mult, există un „cocktail” între senzația de frig și frica de zbor. Pentru a te simți însă confortabil în avion, poți urma câțiva pași simpli.

Rezevă din timp biletele și evită locurile din spate.

Evită locurile din apropierea toaletelor. Alege un loc la capătul rândului, spre culoar, dacă te temi de zbor și nu vrei să te uiți pe geamul avionului.

Îmbracă-te cu haine lungi, un hanorac, o geacă, pentru a face față senzației de frig din avion.

Poți să ceri o păturică în plus, de la stewardesă, dacă simți că ți-e răcoare. Astfel, poate adormi și suporți mai ușor zborul, mai ales dacă durează câteva ore bune.

Cere și un ceai fierbinte, pentru a te încălzi și bucură-te de faptul că vei ajunge la destinație, fie că vorbim de vacanță sau business.

Citește și

FOTO Top 10 | Cele mai bune locuri de pescuit aproape de București
16:23
Top 10 | Cele mai bune locuri de pescuit aproape de București
UTILE Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
11:47, 21 Apr 2026
Cum să cureți eficient filtrele de la hota din bucătărie. Ponturi pentru curățarea grăsimii
INEDIT Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?
07:55, 21 Apr 2026
Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?
INEDIT Taina Castelului din Carpați. Locul fascinant imaginat de Jules Verne există și ar fi aproape de Kogaionon, „muntele sfânt al dacilor”
07:00, 18 Apr 2026
Taina Castelului din Carpați. Locul fascinant imaginat de Jules Verne există și ar fi aproape de Kogaionon, „muntele sfânt al dacilor”
INEDIT Bryan a visat să devină gunoier încă de la vârsta de doi ani. Cum a fost nedreptățit printr-un gest „crud și nedrept” la maturitate
18:39, 14 Apr 2026
Bryan a visat să devină gunoier încă de la vârsta de doi ani. Cum a fost nedreptățit printr-un gest „crud și nedrept” la maturitate
CONTROVERSĂ Satul olandez care riscă să fie șters de pe hartă. Cei 1.100 de locuitori din Moerdijk sunt revoltați: „Suntem duși la abator”
17:48, 13 Apr 2026
Satul olandez care riscă să fie șters de pe hartă. Cei 1.100 de locuitori din Moerdijk sunt revoltați: „Suntem duși la abator”
Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
TURISM Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
16:45
Castelul Bánffy a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu 2026. Proprietatea a trecut printr-un amplu proces de restaurare
FLASH NEWS Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
16:44
Iranul își etalează noile rachete balistice în fața cetățenilor săi. Mulțimi uriașe s-au adunat în marile orașe. Cum a fost dezvăluită Khorramshahr 4
ULTIMA ORĂ Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
16:42
Cum și-au împărțit PNL și USR portofoliile PSD. Gândul prezintă distribuția pe fiecare minister. Bolojan preia Transporturile
ULTIMA ORĂ Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
16:40
Angajaţii de la Apele Române încep protestele. Care sunt revendicările
MILITAR Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
16:39
Germania și-a prezentat noua strategie militară. Berlinul vrea să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa până în 2039
HOROSCOP Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi
16:39
Zodia binecuvântată de divinitate între Paște și 1 Mai. Mihai Voropchievici anunță „câștiguri și prosperitate” pentru acești nativi

