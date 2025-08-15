Sean Kingston, condamnat la închisoare! Artistul ar fi păcălit mai multe companii / Prejudiciu de un milion de dolari

Rapper-ul Sean Kingston a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru o fraudă pe internet de un milion de dolari.

Kingston, în vârstă de 35 de ani, a fost condamnat după ce a păcălit mai multe reprezentanțe auto, magazine de bijuterii și chiar o companie de saltele, printr-o fraudă electronică de proporții, scrie The Sun.

Vineri, Kingston, pe numele său adevărat Kisean Paul Anderson, a fost condamnat la trei ani de închisoare și alți trei ani în care va fi sub supraveghere, în sudul Floridei.

Luna trecută, mama artistului rap, Janice Elanor Turner, a fost condamnată la cinci ani de închisoare.

Kingston și Turner au fost găsiți vinovați în luna mai de complicitate la comiterea unei fraude în domeniul comunicațiilor electronice și patru capete de acuzație vizând aceeași infracțiune, iar rapper-ul a izbucnit în lacrimi.

Rapperul Sean Kingston, acuzat de viol în grup în 2013

În 2013, rapper-ul american Sean Kingston și garda sa de corp au fost dați în judecată de o tânără care i-a acuzat că au violat-o, în 2010, într-o cameră de hotel. Ulterior, artistul a încheiat o înțelegere cu victima sa.

Carissa Capeloto a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Sean, dar și cu garda acestuia de corp și cu un alt membru din formația rapperului, într-un hotel din Seattle, în iulie 2010, după ce aceștia au fumat marijuana și au băut multă votcă. Capeloto, care i-a dat în judecată pe cei trei, susținea că a fost invitată în camera rapperului pentru a-l cunoaște, după un show al cântărețului Justin Bieber, în care a concertat și Kingston.

Ea a spus că, atunci când a ajuns în camera acestuia, artistul o aștepta în pielea goală, în pat. Capeloto mai afirma că a fost violată, în condițiile în care se putea observa că „este în stare de ebrietate și nu și-a dat consimțământul”. Aceasta a mai povestit că prietena ei a venit mai târziu în camera de hotel și a salvat-o. La locul faptei a fost chemată poliția, iar Capeloto a fost dusă la spital, unde aceasta a spus că a fost tratată pentru rănile de pe corp care dovedeau că a fost violată.

Sursa foto main: Broward County Sheriff’s Office