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După 30 de ani la HP, May Lee a fost concediată și s-a mutat în Antarctica. La 59 de ani, fosta IT-istă conduce un motostivuitor în depozit

După 30 de ani la HP, May Lee a fost concediată și s-a mutat în Antarctica. La 59 de ani, fosta IT-istă conduce un motostivuitor în depozit
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O femeie a fost concediată după 30 de ani de muncă la gigantul tehnologic HP, dar nu s-a lăsat descurajată și a început aventura vieții în Antarctica, scrie hindustantimes.com.

După ce a căutat locuri de muncă în domeniul IT, May Lee a decis să lase aglomerația pentru Antarctica.

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La 59 de ani, femeia a vorbit despre drumul de la HP la noua carieră într-o discuție cu jurnaliștii de la Business Insider.

Ea a povestit că a ajuns la HP în 1987, ca intern. „Ca și absolventă, am vrut să încep în viață într-o companiei bună, căreia să îi fiu loială”, a povestit Lee, adăugând: „Nu am vrut să mă cațăr pe scara ierarhică sau să sar din companie în companie. Dacă nu aș fi fost concediată în februarie, nu aș fi plecat”.

Lee a explicat că aceste concedieri au venit brusc, deși recunoaște că au existat indicii în acest sens.

„Au existat semne, precum înghețarea angajărilor și reducerea temporară a orelor de lucru, dar, la final, a venit ca o surpriză”. Femeia intenționa să mai lucreze alți cinci ani pentru HP, dacă nu ar fi fost concediată.

Ce s-a întâmplat după concedierea de la HP

Lee își amintește că și-a căutat „cu intensitate” un loc de muncă. Totuși, deși avea o rețea puternică de cunoștințe și recomandări excelente, femeia nu și-a găsit jobul dorit. Atunci a decis să asculte sfatul unei foste colege și să plece într-o călătorie.

„Una dintre cele mai bune prietene ale mele de la HP mi-a dat un sfat minunat. A zis: „May, ți-ai achitat deja casa. Nu mai ai nevoie de un salariu de la o companie tehnologică. Ești pasionată de atât de multe lucruri. Ar trebui poate să lucrezi în alt domeniu”.

De ce a ales Antarctica

„Am fost în Antarctica de două ori, în vacanță, înainte să mă mut acolo. Nu știam dacă poți lucra acolo, dar se pare că poți…”, a spus Lee.

„Este greu să găsești un job în Antarctica. După un proces lung de candidaturi și verificarea datelor personale și a calificărilor (chiar și pentru rezistența fizică), May a găsit un job ca tehnician de aprovizionare la compania Amentum. Chiar dacă salariul este mult mai mic decât la HP, locul de muncă îi oferă satisfacție.

Unde lucrează May Lee în Antarctica

„Duc marfa în depozit cu motostivuitorul și verific stocurile. Era mult de muncă, afară, cum ar fi ridicatul cutiilor. Era ceva nou pentru mine, deoarece am lucrat mereu la birou”, a povestit Lee.

„Era grozav, deoarece nimeni nu stătea pe telefon. Toată lumea stătea de vorbă, la masă”.

Chiar dacă jobul a fost unui sezonier și s-a încheiat după o anumită perioadă, May Lee se pregătește pentru o nouă aventură în Antarctica.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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