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Skydance este noul proprietar al CNN. Directorul companiei, un prieten cu Trump, a luat o decizie privind politica editorială a rețelei TV de știri

Skydance este noul proprietar al CNN. Directorul companiei, un prieten cu Trump, a luat o decizie privind politica editorială a rețelei TV de știri
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CNN are un nou proprietar: Skydance. După un proces îndelungat al unora dintre cele mai scumpe achiziții din istoria mass-mediei americane, Skydance, gigantul care deține Paramount, a reușit să ducă la bun sfârșit tranzacția de  81 miliarde de dolari Warner Bros. Discovery.

Intrând în posesia unui catalog impresionant de francize de filme și seriale (Harry Potter, Game of Thrones, Star Trek și Top Gun), Skydance are de acum și două mari divizii TV de știri – CBS de la Paramount și CNN.

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Consiliul pentru independența editorială

Mark Thompson a rămas în continuare la conducerea CNN, iar Bari Weiss la cea a CBS. Totuși, analiștii întrevăd schimbări majore chiar dacă Skydance a promis că va crea un consiliu (alcătuit din membri numiți de Paramount) care va respecta politicile editoriale și se va asigura că este respectat dreptul libertății presei.

Skydance a acceptat să instituie un mecanism de monitorizare a posturilor CNN și CBS, prin înființarea unui „Consiliu pentru independența editorială a știrilor” în termen de 180 de zile. Însă, conducerea executivă a Skydance va fi cea care va decide componența consiliului, potrivit Associated Press . 

Schimbarea proprietarului rețelei survine chiar cu puțin timp înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Ellison s-a angajat să mențină în totalitate independența editorială a postului de televiziune CNN care l-a criticat pe președintele Trump în ultimul deceniu.

Tensiunile dintre Donald Trump și CNN în pragul alegerilor

Familia miliardarului David Ellison, directorul executiv al Skydance, are o relație bună cu președintele Donald Trump. David Ellison este fiul miliardarului Larry Ellison, directorul companiei Oracle.

De la revenirea lui Trump la putere, între Casa Albă și CNN, relațiile au devenit tot mai tensionate. Recent, președintele american le-a interzis accesul jurnaliștilor CNN la Casa Albă, acuzându-i de „știri false și părtinitoare în favoarea Partidului Democrat”.  Trump a mai spous că CNN răspândește minciuni și otravă și că este necesar ca postul să fie vândut. A salutat achiziționarea Warner Bros. de către Skydance, despre care a spus că „va deveni o mare companie”.

Trump, încântat că prietenul său, David Ellison, a achiziționat CNN

În prima parte al acestui an, Casa Albă a criticat CNN pentru că au prezentat în lumină nefavorabilă acțiunile administrației Trump în războiul dintre SUA și Iran. Secretarul de Război Pete Hegseth le-a spus reporterilor „cu cât David Ellison preia mai repede acea rețea, cu atât va fi mai bine”.

Și CBS a fost atacat de Trump. În 2025, Skydance a cumpărat Paramount, iar achiziția a fost aprobată de Comisia Federală de Telecomunicații la câteva săptămâni după ce compania a acceptat să-i plătească lui Trump despăgubiri de 16 milioane de dolari într-un proces de defăimare.

Sursa Foto: Hepta

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