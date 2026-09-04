Frații britanici Andrew și Tristan Tate au fost deferiți justiției, la finele lunii august, de anchetatorii DIICOT pentru fapte de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Anchetatorii arată în comunicarea oficială că începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, respectiv Andrew Tate, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale.

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Ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emoțional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de video-chat pe mai multe platforme de profil în folosul său material.

Cum arată faptele fraților Tate descrise de procurori

Anchetatorii arată în dosarul ajuns la Tribunalul București cum s-a desfășurat acțiunea pentru care Andrew Tate a fost pus sub acuzare și deferit justiției în acest caz.

Anchetatorii și-au formulat acuzațiile pe baza a sute de extrase de discuții tip chat și înregistrări video și telefonice primite de la autoritățile din Marea Britanie dar și din probele produse local în România, din care pare să reiasă cum cei doi frați induceau în eroare victima minoră.

Pentru a stabili perioada în care cei doi au traficat minora anchetatorii DIICOT au încrucișat astfel două discuții din ale căror date au dedus perioada duratei faptelor.

Astfel, se arată în dosar, ​urmare încrucișării unei discuții cu data unei tranzacții anchetatorii au stabilit intervalul aproape precis în care cei doi frați au interferat cu victima minoră:

„TATE III Emory Andrew: ”Sunt cu tine de doi ani, trăiesc cu tine full-time, crezi că nu te iubesc?” 31/12/2014” și până în cursul lunii decembrie 2021, care a fost data ultimei tranzacții.

În dosar sunt prezentate și discuții dintre Andrew Tate și victima sa minoră de origine ucraineană dar racolată din Slovacia:

„TATE III Emory Andrew: ”Greșit. Știi că te iubesc. 28/12/2014 //

Victima: ”Te iubesc cu toată inima mea rece ucraineană, nu voi iubi niciodată pe nimeni mai mult decât pe tine. Sper că știi asta cu adevărat” 31/12/2014 //

TATE III Emory Andrew: ”Când datoriile dispar, vom avea atât de mulți bani încât putem face ORICE. Orice vacanță, orice haine, orice mașină” 31/12/2014 //

Victima: ”asta e prostesc, Andrew, e chiar prostesc, ți-am arătat că te iubesc mai mult decât niște lucruri lipsite de respect mă lipsești de respect mult mai mult dacă mă înșeli și încă sunt cu tine și am tatuajele tale pe tot corpul meu pentru tot restul vieții mele” 07/05/2015)”, se arată în dosar.

Cu toate acestea, notează anchetatorii DIICOT, tot ce era spus de Andrew Tate ar fi fost fals pentru că acesta, în același interval de timp, avea mai multe relații paralele și încerca recrutarea altor victime prin metoda ”loverboy”

Victima știa că nu este singura din viața loverboy-ului

„Victima: ”Dar am realizat un lucru: nu vei scăpa niciodată de ea, indiferent cât de mult încerc. Ea va fi mereu mica ta virgină nebună pe care o iubești pentru că o parte din tine o iubește și asta mă omoară cel mai tare” 28/12/2014 //

Victima: ”De ce ai început o relație, atunci care a fost rostul? Știi câte nopți am petrecut plângând când făceai s*# cu altă fată?” 02/01/2015”, îi scria minora lui Andrew Tate.

După recrutarea efectivă, povestesc anchetatorii victima a fost adăpostită într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale prin determinarea la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice: „TATE III Emory Andrew: Tot ce trebuie să faci este să stai la calculator – 31/12/2014”.

Șantajul față de minoră

Ulterior, arată anchetatorii, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, respectiv din data de 04 noiembrie 2014 (data creării contului victimei pe platforma de videochat AdultWork), victima având vârsta de 17 ani și 1 lună (TATE III Emory Andrew 05/01/2015: ”Atunci avem o problemă: din punct de vedere legal, nu ești suficient de mare să faci asta.”), prin constrângere, respectiv șantaj emoțional realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale:

(TATE III Emory Andrew 05/01/2015 ”Dacă pleci acasă chiar și pentru o zi, ești înlocuită” //

Victima: ”Ești fericit că am făcut atât de mult?” 01.03.2015 //

TATE III Emory Andrew: ”Foarte bine, dacă continui așa, nu avem probleme și nu avem nevoie de altă fată” 03/01/2015 //

Victima: ”Bine 🙂 Mă bucur că te-am făcut fericit” // Victima 07/05/2015 20:07:14 ”Am acceptat faptul că vrei să aduci o fată pe care am urât-o cel mai mult aici pentru bani. Am făcut totul de atunci ca să te fac fericită, dar nu poți să mă încui în casă și să te enervezi când încerc să mă distrez sau să am zi liberă, nu sunt prizonieră sau sclavă”//

TATE III Emory Andrew 07/05/2015: ”Dacă o mai strici Melissa face mfc aici și găsesc altă fată pentru a doua iubită. Nu voi mai veni niciodată la Kosice”.

În tot acest timp minora își declara iubirea și disponibilitatea absolută față de bărbatul care se pare că o trafica: [email protected] – Victima către e….tate@….com Andrew Tate 28/09/2014: ”Multe fete au căzut când Cobra le-a mușcat, dar eu vreau să fiu cea cu care Cobra va cădea. Vreau să fiu c@#va lui, c@#vă loială pe care nu o va putea părăsi niciodată. Vreau să fiu cea la care se va gândi mereu. M-am săturat să aștept și să fiu singură, dar știu că într-o zi se va schimba și chiar abia aștept. Vreau să fiu cea care îți va face mereu cafeaua dimineața, care îți va găti mereu cina și care te va asculta mereu… Te iubesc pentru totdeauna”.

O dată cu șantajul a intervenit și o stare permanentă de control și supraveghere ce denotă din alte discuții deținute de procurorii DIICOT: „TATE III Emory Andrew: ”Nu pleci nicăieri decât dacă spun eu că e în regulă” 30/12/2014 //Victima: ”Nu fac nimic fără permisiune” 30/12/2014 // TATE III Emory Andrew 07/03/2015 ”nu ai voie să ieși” // TATE III Emory Andrew 07.03.2015 ”afară” // TATE III Emory Andrew 07/05/2015: ”Nu, acordul era să nu ieși. Du-te dracu”.

Cum arătau violențele suferite de victima minoră

Anchetatorii DIICOT redau în dosar transcriptul unei filmări violente descoperite în care pare că Andrew Tate ar agresa-o pe victima sa minoră pentru motive banale, în fața unei camere. Se pare că era vorba de o sesiune de video-chat unde „clientul” ceruse să vadă acte violente asupra unei persoane de sex feminin:

„Victima se întoarce apoi spre cameră și spune: „MĂ BATE CÂND NU ASCULT” (#7). Apoi, TATE își lasă bastonul jos și spune: „NU ASTA ȚI-AM SPUS EU SĂ SPUI, NU-I AȘA. AM SPUS SĂ SPUI CAMEREI CĂ TE BATE CÂND NU FAC CE SPUN. NU AM SPUS CUVÂNTUL ASCULTĂ” (#8).

Victima pare nervoasă. Apoi, TATE se ridică în poziție așezată și repetă: „AM SPUS EU CUVÂNTUL ASCULTĂ?”. Apoi o plesnește agresiv pe victimă peste față, strigând: „AM SPUS EU CUVÂNTUL AL NAIBII DE A ASCULTA?” (#9).

Capul lui Victimei se dă brusc pe spate din cauza loviturii (#10), iar TATE o apucă de păr (#11) și o trage pe pat (#12), astfel încât ea rămâne întinsă pe burtă. În timp ce face asta, spune „T@##Ă PROASTĂ ȘI NENOROCITĂ”.

TATE se urcă peste Victimă și continuă să strige „AM SPUS CUVÂNTUL ASCULTĂ?”. Apoi, TATE apucă o curea cu o mână și îi trage părul la spate cu cealaltă, întorcându-i capul cu fața spre el (#13).

Victima spune apoi „NU”. TATE spune apoi „UITĂ-TE LA CAMERĂ. AM SPUS ASCULTĂ?”. Victima plânge în acest moment și spune „NU”. Apoi, TATE o biciuiește agresiv pe victimă cu cureaua pe fund, iar victima scoate un țipăt (#14).

Victima plânge tare. TATE continuă să strige „AM SPUS NAIBA ASCULTĂ?”, în timp ce îi trage capul pe spate de păr. Apoi o biciuiește cu cureaua de mai multe ori, în timp ce victima continuă să plângă (#15). În timp ce o biciuiește, TATE repetă „TÂRFĂ PROASTĂ”. TATE se oprește din biciuit, o apucă de față și o întoarce să se uite la cameră (#16). Apoi își mișcă mâinile în jurul gâtului ei și îi spune victimei „SPUNE-I CAMEREI DE CE EȘTI LOVITĂ”.

Victima plânge și spune „PENTRU CĂ NU ASCULT” (#17))”, se arată în actele dosarului de la instanță.

Anchetatorii arată că în toți anii de exploatare copila ar fi fost determinată „la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de videochat pe platformele de videochat AdultWork, MyFreeCams și OnlyFans în folosul său material, Andrew Tate obținând împreună cu fratele său Tristan, foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani”.

Dați pe mâna judecătorilor

Prin rechizitoriul din data de 31.08.2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 2 inculpați, ambii cetățeni britanici, cu vârstele de 39 și 38 de ani, membri ai aceleași familii, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor, respectiv complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Din cercetări a reieșit faptul că, începând cu anul 2012 și până în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul ân vârstă de 39 de ani, profitând atât de starea de vădită vulnerabilitate a unei victime, o minoră, în vârstă de 15 ani la data recrutării, precum și prin inducerea în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și existența unor sentimente reale de iubire, a recrutat-o și a adăpostit-o într-un imobil din orașul Luton, Marea Britanie, în scopul exploatării sexuale.

Ulterior, după ce i-a câștigat încrederea și a determinat-o să se îndrăgostească de el, prin constrângere, respectiv șantaj emoțional, realizat prin amenințări cu abandonul sau înlocuirea sa cu o altă fată pentru a obține conformarea și condiționarea relației afective de respectarea instrucțiunilor sale, prin control și supraveghere permanentă, dar și agresiune fizică, inculpatul a determinat victima minoră la manifestări pornografice în vederea producerii și difuzării de materiale pornografice, respectiv să practice activități de video-chat pe mai multe platforme de profil în folosul său material.

De asemenea, în perioada de exploatare sexuală, inculpatul a transportat victima, în mod repetat, de pe teritoriul Marii Britanii în România, unde i-a asigurat adăpostirea în mai multe locații (la domiciliul său din Voluntari, într-o casă din Tunari și într-un apartament din zona Pipera), precum și toată logistica necesară pentru desfășurarea activității de video-chat și continuarea exploatării sexuale pe teritoriul României.

Rolul lui Tristan

Având cunoștință de vârsta victimei și de faptul că aceasta fusese recrutată de către fratele său, inculpatul în vârstă de 38 de ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a minorei și prin inducerea în eroare, în perioada cuprinsă între noiembrie 2014 și decembrie 2021, l-a sprijinit pe coinculpat în activitatea infracțională de exploatare sexuală a victimei pe teritoriul Marii Britanii și României.

Acesta a menținut inducerea în eroare a victimei cu privire la sentimentele și intențiile coinculpatului, a administrat conturile de video-chat ale victimei, i-a monitorizat activitatea și i-a oferit îndrumări pentru creșterea veniturilor. Totodată, acesta s-a ocupat de încasarea și gestionarea sumelor provenite din activitatea de videochat, a verificat respectarea programului de lucru și a obiectivelor financiare impuse victimei de către inculpatul în vârstă de 39 de ani. În acest context, inculpatul de 38 de ani a recurs și la acte de agresiune fizică asupra victimei.

În perioada menționată, în urma exploatării persoanei vătămate inculpații au obținut foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 dolari americani, reprezentând aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de video-chat desfășurată de către victimă.

Din actele de urmărire penală a reieșit și faptul că, în intervalul de timp cuprins între decembrie 2020 și jumătatea anului 2021, inculpatul în vârstă de 39 de ani, a întreținut în mod repetat raporturi sexuale și acte sexuale cu o altă victimă minoră, în vârstă de 15 ani, atât la domiciliul său, cât și într-o altă locație, tot din județul Ilfov.

Influențarea victimei pentru compromiterea anchetei

Probele administrate au reliefat că, în perioada decembrie 2023 – ianuarie 2024, prin acte de corupere, respectiv prin promisiunea oferirii sumei de 5.000 de euro, sumă din care i-a predat efectiv 2.500 euro, prin promisiunea oferirii unui telefon mobil, precum și prin oferirea asigurării asistenței juridice prin intermediul propriilor avocați, inculpatul în vârstă de 39 de ani a încercat să determine o persoană vătămată să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase în prezentul dosar.

Anterior, în luna octombrie 2023, inculpatul în vârstă de 38 de ani a încercat să determine un martor, atât prin fapte cu efect vădit intimidant, precum și prin acte de corupere, respectiv oferirea unei sume de bani și a unui telefon, a 3000 de euro pentru plata cheltuielilor de transport și cazarea în București, precum și asigurarea asistenței juridice să nu dea declarații sau să dea declarații mincinoase, tot în prezentul dosar.

De asemenea, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, inculpații, în scopul ascunderii ori disimulării originii ilicite a banilor obținuți din săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, au achiziționat, înmatriculat și înregistrat la organele fiscale pe numele unor persoane de încredere, patru autoturisme având ca valoare de achiziție sumele de 1.249.924 lei, 1.099.924 lei, 649.924 lei și 225.000 euro.

Prin actul de sesizare a instanței, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat confiscarea specială a celor patru autoturisme de lux, în valoare totală estimată la 825.000 de euro, ce fac obiectul infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată, a echivalentului sumei de 1.251.833,30 dolari americani obținută de către inculpați din exploatarea sexuală a victimei minore și confiscarea extinsă a celorlalte bunuri aflate în proprietatea sau posesia faptică a inculpaților și asupra cărora s-a solicitat instituirea măsurii sechestrului asiguratoriu.

Totodată, procurorii DIICOT – Structura Centrală au solicitat obligarea inculpaților la plata sumei de 122.168,51 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.