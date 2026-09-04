Adriana Săftoiu contestă decizia Curții Constituționale, care o lasă fără șefia TVR, prin invocarea unei decizii pe care instanța nu a dat-o

Adriana Săftoiu, președintele-director general al Televiziunii Române, contestă modul în care Curtea Constituțională a formulat motivarea unei decizii care afectează inclusiv actul prin care ea a fost numită la conducerea TVR. Săftoiu susține că hotărârea privind numirea sa nu a fost contestată de AUR și nici nu ar fi fost discutată în plenul CCR, însă apare în motivare ca o extensie a unei alte hotărâri.

Săftoiu susține, de asemenea, că judecătorii ar fi extins nelegal controlul asupra unei hotărâri a Parlamentului care nu fusese atacată.

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„Mă uimește faptul că hotărârea prin care am fost numită președinte – director general la televiziune, care nu a fost atacată de AUR ca neconstituțională, totuși Curtea a decis că este neconstituțională. Înțeleg că nici măcar această hotărâre, Hotărârea 50, nu a fost discutată în plenul CCR”, a declarat Adriana Săftoiu pentru Cotidianul.

Potrivit acesteia, Hotărârea 50 apare în motivarea CCR drept o extensie a Hotărârii 45.

„Pur și simplu apare în motivare ca o extensie a Hotărârii 45 – decizia a fost extinsă și către Hotărârea 50. Mie mi se pare destul de grav”, a mai spus Săftoiu.

Surse parlamentare au declarat că situația interimatelor de la TVR și SRTV urmează să fie decisă în plenul reunit al Parlamentului. Potrivit acestora, interimatele nu se prelungesc automat.

Săftoiu: „Mi-e și frică să suspectez” o ingerință politică

Întrebată dacă suspectează o posibilă ingerință politică sau existența unui interes politic în această situație, Adriana Săftoiu a spus că se teme chiar să ia în calcul o asemenea ipoteză.

„Sincer, mi-e și frică să suspectez așa ceva, pentru că ar fi extraordinar de grav să mă gândesc că CCR ia decizii în funcție de interesele politice ale momentului”, a afirmat președintele-director general al TVR.

Aceasta a subliniat însă că are o întrebare legată de modul în care a fost redactată motivarea.

„Dar pentru mine este un mare semn de întrebare cum a putut să apară în motivare acest lucru. Adică declari o hotărâre neconstituțională fără ca cineva să fi sesizat, să fi cerut să judeci așa ceva, prin urmare nici nu ai judecat”, a declarat Săftoiu.

Săftoiu consideră îngrijorător faptul că motivarea CCR ar include o chestiune care, potrivit susținerilor sale, nu a fost deliberată.

„În acest moment, Curtea Constituțională a trecut în motivare ceva ce nici măcar nu a deliberat”, a mai spus șefa TVR.

Deocamdată, Adriana Săftoiu nu anunță un demers oficial împotriva deciziei.

Toni Neacșu explică mecanismele din spatele deciziei CCR, în urma căreia Adriana Săftoiu va fi înlocuită de la conducerea SRTV

Toni Neacșu, judecător și fost membru CSM, a explicat, într-o postare făcută pe Facebook, mecanismele care au stat în spatele deciziei CCR de a o înlocui pe Adriana Săftoiu de la conducerea Societății Române de Televiziune, funcție pe care aceasta a ocupat-o cu sprijinul PNL.

Fostul membru CSM sustine ca CCR a desfiintat ceea ce considera a fi o „frauda” produsa in Parlament la numirea membrilor Consiliilor de Administratie ale TVR si Radio Romania, de care ar fi beneficiat in principal PNL.