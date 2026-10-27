A 29-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii fostului candidat la Președinție au improvizat adăposturi împotriva ploii

Pentru a 29-a noapte la rând, oamenii s-au strâns în fața Arestului Central din Capitală pentru a-l susține pe Călin Georgescu, după arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Aproximativ 100 de persoane s-au adunat astăzi, în fața Arestului Central din Capitală, pentru a-l susține pe Călin Georgescu. Aceștia au venit, ca în fiecare seară, cu steaguri ale României, dar și cu pancarte cu mesaje în care se cere eliberarea lui Georgescu. Mulțimea a scandat minute în șir: „Călin Georgescu este președinte”.

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Pentru că vremea este ploioasă, susținătorii fostului candidat la Președinție au improvizat adăposturi împotriva ploii, întinzând folii de celofan între copacii din zonă.

Ieri, Tribunalul București a hotărât eliberarea din arest a lui Călin Georgescu după încheierea celor 30 de zile. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată de procurorii DIICOT.

Tribunalul a decis ca fostul candidat la Președinție să fie cercetat în continuare sub control judiciar, în stare de libertate, în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Cum a motivat Tribunalul București plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu

Astăzi, Tribunalul București a motivat decizia prin care a dispus, luni, plasarea sub control judiciar a lui Ionel Rusen și Călin Georgescu. Dosarul va fi înaintat de urgență Curții de Apel București, instanță care va analiza contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București.

„În dosarul nr. 44381/3/2026, s-a respins, ca neîntemeiată, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive dispuse fata de inc. G.C. si R.I., formulată de DIICOT si s-a înlocuit măsura arestării preventive dispuse fata de inculpați cu măsura controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a dispus punerea in libertate a inculpaților, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, daca nu sunt reținuți sau arestați în alta cauza”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Ancheta a fost declanșată în urma plângerii omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care afirmă că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis obținerea unei finanțări externe în valoare de 6 milioane de euro.

Foto/Video: Mihai Pop