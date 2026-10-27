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Luca Niculescu a fost primit la Mitropolia Basarabiei din Chișinău. Ce a discutat premierul României cu Înaltpreasfințitul Părinte Antonie

Luca Niculescu a fost primit la Mitropolia Basarabiei din Chișinău. Ce a discutat premierul României cu Înaltpreasfințitul Părinte Antonie
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Marți, 27 octombrie, Luca Niculescu a fost primit la Mitropolia Basarabiei din Chișinău, fiind prima sa vizită oficială în afara țării, în calitate de prim-ministru al României.

Premierul Luca Niculescu a vizitat marți, 27 octombrie, sediul Mitropoliei Basarabiei din Chișinău, unde s-a întâlnit cu Înaltpreasfințitul Părinte Antonie. Discuțiile au vizat rolul Bisericii Ortodoxe Române în comunitățile din Republica Moldova și posibilitatea consolidării sprijinului oferit de Guvernul României. Mitropolitul i-a urat premierului României succes în noua funcție și a prezentat activitățile educaționale, culturale și sociale desfășurate de instituție.

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Luca Niculescu a fost primit la Mitropolia Basarabiei din Chișinău. Ce a discutat premierul României cu Înaltpreasfințitul Părinte Antonie

Luca Niculescu a fost primit la Mitropolia Basarabiei din Chișinău. Ce a discutat premierul României cu Înaltpreasfințitul Părinte Antonie. Foto: Facebook.

„Prim-ministrul României, domnul Luca Niculescu, a vizitat marți, 27 octombrie 2026, sediul Mitropoliei Basarabiei din Chișinău, unde a fost primit de Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. Întrevederea, inclusă în programul primei vizite oficiale în străinătate a premierului de la preluarea mandatului, a adus în atenție contribuția Bisericii Ortodoxe Române la viața comunităților din Republica Moldova și perspectivele consolidării sprijinului acordat de Guvernul României.

Prezența șefului Executivului de la București la reședința mitropolitană a avut o semnificație aparte pentru clerul și credincioșii Mitropoliei Basarabiei, exprimând apropierea României de comunitățile care păstrează și transmit credința, limba și moștenirea românească din stânga Prutului. Întâlnirea a oferit prilejul unui dialog despre continuitatea acestei lucrări și despre nevoile concrete ale oamenilor pe care instituția îi slujește.

Părintele Mitropolit Antonie a salutat vizita delegației guvernamentale și i-a adresat domnului Luca Niculescu felicitări pentru învestirea în funcția de prim-ministru, însoțite de urări de sănătate și ajutor de la Dumnezeu pentru întreaga echipă a noului Guvern.

Înaltpreasfinția Sa a prezentat rolul Mitropoliei Basarabiei ca instituție istorică a vieții bisericești românești și ca prezență activă în societatea Republicii Moldova. Alături de slujirea liturgică și pastorală, comunitățile și instituțiile sale desfășoară o amplă activitate educațională, culturală și social-filantropică, prin care credința se concretizează în sprijin pentru copii, tineri, familii și persoane aflate în dificultate”, transmite Mitropolia Basarabiei pe Facebook.

Mitropolitul Antonie a mulțumit Guvernului României pentru sprijinul acordat

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a mulțumit Guvernului României pentru sprijinul acordat prin instituțiile sale și prin Ambasada României la Chișinău. Potrivit Mitropoliei Basarabiei, ajutorul contribuie la susținerea preoților, renovarea bisericilor și dezvoltarea proiectelor educaționale, culturale și sociale. În cadrul întâlnirii au fost discutate și proiectele viitoare, precum și continuarea colaborării cu noul Guvern.

„În acest context, ierarhul a exprimat recunoștința Mitropoliei Basarabiei pentru ajutorul generos și indispensabil oferit de Guvernul României. Au fost evidențiate sprijinul acordat prin Secretariatul de Stat pentru Culte, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, precum și cooperarea cu Ambasada României la Chișinău și cu celelalte instituții partenere.

Părintele Mitropolit a subliniat că acest sprijin are urmări directe în viața comunităților: susține slujirea preoților, îngrijirea și înfrumusețarea bisericilor, dezvoltarea spațiilor comunitare, apropierea tinerilor de cultura română și continuarea inițiativelor filantropice. Pentru numeroase parohii, ajutorul primit din România face posibilă desfășurarea unor activități care depășesc resursele locale, dar răspund unor nevoi reale și îndelung resimțite.

În cadrul întrevederii au fost prezentate proiecte și realizări recente ale Mitropoliei Basarabiei, precum și prioritățile pentru perioada următoare. Discuțiile au urmărit posibilitățile de continuare și dezvoltare a cooperării, astfel încât sprijinul instituțional să poată fi valorificat cât mai bine în lucrarea pastoral-misionară, în educație, cultură și asistență socială.

În numele clericilor și al credincioșilor, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a mulțumit pentru continuitatea sprijinului acordat de România și și-a exprimat nădejdea unei colaborări tot mai rodnice cu noul Executiv. Ierarhul a evidențiat că fiecare proiect realizat împreună întărește legăturile dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului, transformând apropierea spirituală și identitară în fapte de folos oamenilor”, arată postarea Mitropoliei Basarabiei.

Luca Niculescu a fost primit la Mitropolia Basarabiei din Chișinău. Ce a discutat premierul României cu Înaltpreasfințitul Părinte Antonie

Luca Niculescu a fost primit la Mitropolia Basarabiei din Chișinău. Ce a discutat premierul României cu Înaltpreasfințitul Părinte Antonie. Foto: Facebook.

Premierul Luca Niculescu și Părintele Mitropolit Antonie au făcut schimb de daruri simbolice

Premierul Luca Niculescu a apreciat activitatea Mitropoliei Basarabiei și și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul și colaborarea pentru dezvoltarea unor proiecte în beneficiul comunităților din Republica Moldova. La finalul întâlnirii de la Chișinău, premierul și mitropolitul Antonie au făcut un schimb de daruri simbolice.

„La rândul său, prim-ministrul Luca Niculescu a mulțumit pentru ospitalitatea și căldura primirii și a apreciat activitatea, efortul și misiunea împlinite de Mitropolia Basarabiei în Republica Moldova. Șeful Guvernului a exprimat deschiderea pentru continuarea dialogului și a colaborării, precum și dorința ca asemenea întâlniri să susțină dezvoltarea unor proiecte și acțiuni concrete în beneficiul comunităților.

Vizita a reafirmat importanța relației dintre statul român și Biserica Ortodoxă Română din Basarabia, o cooperare în care păstrarea moștenirii spirituale se întâlnește cu educația, solidaritatea și grija față de viitor. Sprijinirea acestei lucrări întărește o legătură durabilă între România și Republica Moldova, purtată prin oameni, instituții și comunități.

La încheierea întrevederii, Părintele Mitropolit Antonie și prim-ministrul Luca Niculescu au făcut un schimb de daruri simbolice, în semn de prețuire și de încredere în continuarea împreună-lucrării”, se mai arată în postare.

Sursă foto: Facebook Mitropolia Basarabiei

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