Partidul AUR a anunțat că europarlamentarul Gheorghe Piperea este candidatul formațiunii politice pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din vara anului 2028. Candidatura lui Gheorghe Piperea este prima anunțată oficial. La alegerile locale din 7 decembrie 2025, AUR a susținut-o pe Anca Alexandrescu, care a fost votată de aproape 22% dintre bucureșteni și a terminat pe locul doi.

„Vom avea alegeri locale. De aceea, chiar dacă teoretic mai avem doi ani, noi considerăm de cuviință să anunțăm deja numele viitorilor candidați și o vom face în această seară, cu Bucureștiul”, a spus George Simion, într0un briefing anunțat pe ultima sută de metri.

Numele lui Gheorghe Piperea a fost vehiculat și în toamna anului 2025 pentru o posibilă candidatură la Primăria Capitalei. Este europarlamentar din 2024, când a fost ales pe listele AUR, și face parte din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR). Tot el a fost și coordonatorul campaniei AUR pentru alegerile europarlamentare. În 2023,George Simion l-a numit posibil ministru al Justiției, iar în 2024 numele lui a fost vehiculat și ca posibil candidat la prezidențiale.

„Este mai important ca lumea să ne cunoască și, așa cum am spus și în campania electorală pentru europarlamentare.

Sunt ca o carte deschisă, ceea ce publicul vrea să știe despre mine este public.

Spre exemplu, spre deosebire de alte persoane care se dau doctori la Sorbona, puteți să verificați registrul național de teze, la adevărata Sorbona.

Teza mea de doctorat este din 2005, nu este de ieri. Chiar sunt profesor universitar și chiar sunt conducător de doctorate. E important să spun că nu am nicio vulnerabilitate.

Va fi un tsunami asupra mea”, a declarat Gheorghe Piperea.

Anca Alexandrescu, de la candidatul susținut de AUR la scandaluri în direct cu George Simion

Partidul AUR a ajuns într-un conflict cu Anca Alexandrescu, candidatul pe care l-a susținut la ultimele alegeri pentru Primăria Capitalei. Președintele AUR, George Simion, a anunțat că o va da în judecată pe realizatoarea TV Anca Alexandrescu, după o serie de atacuri la adresa sa și a partidului pe care îl conduce.

În cea mai recentă confruntare,prezentatoarea Anca Alexandrescu a avut un schimb aprins de replici cu George Simion, în timpul unei emisiuni în direct la televiziunea Realitatea Plus. Anca Alexandrescu l-a întrebat în mod repetat pe George Simion dacă a fost să negocieze cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, împreună cu omul de afaceri Vasile Pușcaș, înainte de votarea Cabinetului Veștea.Vizibil nemulțumită, realizatoarea Realitatea Plus l-a acuzat pe Simion că nu a răspuns punctual întrebării. În replică,șeful AUR i s-a adresat acesteia folosind doar prenumele: „Anca”. Alexandrescu i-a atras atenția: „Doamna Alexandrescu”. „Doamna Alexandrescu, ce ai de faci așa?”, i-a spus președintele AUR.