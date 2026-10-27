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Rusia respinge acuzațiile de sabotaj în cazul incendiului de la Brașov. Ambasadorul rus, convocat la MAE: „Nu au fost prezentate niciun fel de dovezi”

Rusia respinge acuzațiile de sabotaj în cazul incendiului de la Brașov. Ambasadorul rus, convocat la MAE: „Nu au fost prezentate niciun fel de dovezi”
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Federația Rusă respinge categoric acuzațiile autorităților române privind implicarea într-o operațiune de sabotaj care ar fi provocat incendiul din 14 septembrie 2026, de pe platforma industrială Carfil din Brașov. Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, convocat marți, 27 octombrie, la Ministerul Afacerilor Externe, susține că acuzațiile formulate de partea română sunt nefondate și că Moscova nu a organizat niciodată acțiuni de sabotaj pe teritoriul României.

Într-un comunicat de presă transmis după întrevederea de la MAE, Ambasada Federației Ruse susține că autoritățile române au acuzat Moscova de organizarea incendiului de la Brașov fără să prezinte dovezi în sprijinul acestor afirmații.

„La 27 octombrie, Ambasadorul Federației Ruse, Vladimir Lipaev, a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al României pentru o întrevedere, în cadrul căreia partea română a acuzat fără temei Rusia de organizarea incendiului izbucnit la 14 septembrie la una dintre întreprinderile din Brașov. Desigur, nu au fost prezentate niciun fel de dovezi”, se arată în comunicatul Ambasadei Rusiei.

Potrivit aceleiași surse, diplomatul rus a respins acuzațiile și a susținut că Federația Rusă nu a fost implicată în acțiuni de sabotaj nici în România, nici în alte state.

„Diplomatul rus a respins categoric insinuările calomnioase pe această temă, subliniind că Federația Rusă nu a planificat, nu a coordonat și nu a desfășurat niciodată acte de sabotaj pe teritoriul României și nici pe teritoriul altor state străine”, precizează reprezentanții misiunii diplomatice.

Ambasadorul Vladimir Lipaev a lansat, totodată, acuzații la adresa Ucrainei, folosind retorica oficială a Moscovei. Acesta a îndemnat autoritățile de la București să nu atribuie Rusiei metodele pe care le-a pus pe seama conducerii de la Kiev, pe care a caracterizat-o drept un „regim neonazist”.

Ambasadorul rus acuză Ucraina și critică poziția României în NATO și UE

În același comunicat, reprezentantul Moscovei a extins criticile și asupra situației de securitate din Marea Neagră, respingând tentativele de a atribui Rusiei responsabilitatea pentru incidentele în care au fost implicate nave maritime.

Lipaev a calificat aceste acuzații drept manifestări de „cinism politic și ipocrizie” și a susținut că Ucraina și statele care îi furnizează armament ar reprezenta adevărata amenințare pentru siguranța navigației în regiune.

Ambasadorul a afirmat că, de la începutul anului, forțele ucrainene ar fi vizat peste 250 de nave comerciale care operau în interesul companiilor rusești, iar 28 de marinari și-ar fi pierdut viața. Aceste cifre sunt prezentate de partea rusă și nu sunt însoțite de dovezi în comunicatul transmis.

Diplomatul a acuzat, de asemenea, statele occidentale, inclusiv România, că nu ar fi condamnat respectivele atacuri și a susținut că Bucureștiul și-ar fi manifestat îngrijorarea doar după ce ar fi fost afectate transporturile militare către Ucraina prin porturile de la Marea Neagră.

În finalul mesajului, Vladimir Lipaev a avertizat că, în opinia sa, adevăratul pericol pentru România nu ar fi reprezentat de Rusia, ci de alinierea la politica NATO și a Uniunii Europene.

„Vladimir Lipaev a îndemnat partea română să conștientizeze că pericolul pentru România nu îl reprezintă Rusia, ci urmarea docilă a cursului de escaladare impus de vârful birocratic al NATO și al Uniunii Europene, care a pierdut contactul cu realitatea”, se arată în comunicatul Ambasadei Rusiei.

De la ce a pornit conflictul diplomatic. SRI și DIICOT acuză Rusia de sabotaj la Brașov

Reacția Ambasadei Rusiei vine după ce Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, marți, pe Vladimir Lipaev pentru a-i transmite protestul oficial al României față de operațiunea de sabotaj de la Brașov.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, MAE a comunicat că responsabilitatea Federației Ruse a fost stabilită în urma investigațiilor desfășurate de autoritățile competente. Diplomația română consideră incidentul o manifestare a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva statelor europene.

Totodată, în cadrul întrevederii, partea română a condamnat atacurile forțelor ruse asupra navelor comerciale din Marea Neagră, avertizând că acestea pun în pericol siguranța navigației și încalcă dreptul internațional.

Convocarea ambasadorului a avut loc la o zi după ce SRI, DIICOT și Poliția Română au anunțat identificarea unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă, despre care susțin că ar fi fost implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie, de pe platforma industrială Carfil din Brașov.

Potrivit anchetatorilor, trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt suspectați de implicare în această operațiune. Doi dintre suspecți au fost arestați preventiv în Germania, unde ar fi pregătit acțiuni similare, în timp ce al treilea a fost localizat în Polonia, pe numele său fiind emis un mandat european de arestare.

SRI susține că rețeaua ar fi avut în vedere și alte obiective din România și din Europa, inclusiv fabrici de armament, facilități din industria de apărare și infrastructuri de interes militar.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru tentativă la acte de diversiune.

În timp ce autoritățile române vorbesc despre o operațiune de sabotaj coordonată de pe teritoriul Federației Ruse, Moscova respinge acuzațiile și susține că România își asumă riscuri prin sprijinirea politicilor NATO și ale Uniunii Europene.

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