Prima pagină » Opinii » Cu demisiile pe frunte stăm de veacuri, ca un munte

Cu demisiile pe frunte stăm de veacuri, ca un munte

Patrick André de Hillerin
02 sept. 2025, 10:00, Opinii
Cu demisiile pe frunte stăm de veacuri, ca un munte

La 56 de ani, Ilie Bolojan face primii pași în adolescența politică. Copilul teribil al administrației publice locale, primarul providențial și președintele de consiliu județean specializat în tăieri de personal, Ilie Bolojan și-a trăit gloria în izoleta mediatică a Bihorului, ferit de critici și lăudat excesiv, contracost.

În ultimul deceniu, de când s-a înființat APTOR (Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune), s-au cheltuit zeci de milioane de lei pentru imaginea actualului premier. 99,9% din articolele, vlogurile și emisiunile TV de promovare a Oradei și regiunii conțineau, inevitabil, și o mică odă adusă vizionarului primar și, ulterior, președinte de CJ Ilie Bolojan.

Numărul turiștilor în Oradea nu a crescut pe măsura bugetelor cheltuite de APTOR (cu venituri provenind în principal de la Primăria Oradea și CJ Bihor). În 2024, de exemplu, Oradea a înregistrat „peste 235.000 de turiști”, un adevărat record etc., după cum se laudă responsabilii APTOR. Doar că în 2018, de exemplu, conform aceluiași APTOR, numărul turiștilor din Oradea fusese de peste 250.000.

Este o performanță, de ce să nu admitem, să cheltui din ce în ce mai mult și să atragi din ce în ce mai puțini turiști.

Dar dacă turiști nu reușește să atragă APTOR-ul înființat acum 10 ani, cu promovarea imaginii lui Bolojan i-a ieșit mult mai bine, căci mult mai mulți dintre români auziseră de Ilie Bolojan și de faptele sale de hărnicie excesivă, dorindu-și-l ca premier sau chiar președinte decât și-au dorit vreodată să viziteze Oradea.

Alintat de presa centrală și cu o presă locală dispusă să-i sărute urmele pașilor, Ilie Bolojan a ajuns, în sfârșit, prim-ministru, după ce, câteva luni, a fost chiar președintele țării. Sunt punctele culminante ale carierei unui personaj care, fără infuzia a zeci de milioane în promovarea imaginii de multe ori brutal cosmetizate, ar fi rămas la nivelul maximei sale competențe: aceea de vătaf local, imun la democrație, obișnuit să lucreze fără opoziție și critici, ale cărui singure argumente sunt, dintotdeauna, pumnul izbit de masă, privirea încruntată și supremul „Așa vreau eu!”.

În cele din urmă, Ilie Bolojan și-a văzut visul cu ochii. A ajuns șef la PNL, șef la guvern și șeful neales de nimeni al unei coaliții șubrede în care s-au reunit, de foame, stânga, dreapta, conservatorii, progresiștii, tefeliștii, habarniștii, pafariștii, piariștii și mulți alții de a căror existență nici nu știam până mai ieri.

Dar poți să cumperi presa și influențării, poți să-ți ucizi opoziția la nivel local, însă nu poți, la nesfârșit, să cumperi pe toată lumea și să-ți amuțești toți criticii. Mai ales când ai carisma unui holțșurub și viziunea unei bormașini.

Așa că, inevitabil, Ilie Bolojan s-a trezit pus în fața unor situații inedite pentru el: în primul rând, un val de critici publice și miștouri cum nici măcar nu credea că există, și, în al doilea rând, opoziție la deciziile pe care să le încăpățânează să le ia singur.

Ca orice copil răzgâiat, Ilie Bolojan a ajuns să amenințe, în mod repetat, cu demisia din funcția de prim-ministru. Omul chiar se crede cadoul pe care Dumnezeu l-a făcut românilor, Mântuitorul, salvatorul națiunii, cel mai bun lucru care i s-a întâmplat țării ăsteia în întreaga sa existență. Cum i se pune la îndoială înțelepciunea cvasi-inexistentă, Ilie Bolojan își ai de lângă birou rucsăcelul de 1.300 de euro și anunță că pleacă.

Această fandoseală feciorelnică, aceste amenințări cu demisia, din ce în ce mai dese și mai răstite, amintesc de copilul gras și cu două picioare stângi care este primit în echipa de fotbal din curtea școlii doar pentru că este proprietarul mingii. De fiecare dată când nu primește pasă, nu e lăsat să dea gol sau este ușor îmbrâncit de un adversar, antitalentul bagă balonul sub braț și amenință că se cară acasă. De dragul jocului, de teamă ca acesta să nu se termine prematur, răzgâiatului i se fac hachițele.

Numai că soarta unei țări nu este un joc, viețile oamenilor nu sunt o minge de fotbal iar Ilie Bolojan nu este proprietarul românilor. Președintele partidului care a obținut doar 13,7% din voturile românilor la parlamentarele din 2024 nu este în măsură să bată cu pumnul în masă și nici să ceară supunere necondiționată din partea nimănui.

Dacă vrea să plece acasă, cine suntem noi să-i spunem „nu”?

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Prognoza meteo pentru septembrie: Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei
Digi24
FOTO O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucrain
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Politolog: „Nu există alternativă politică la Bolojan”. Soluția care ar salva bugetul fără austeritate
Mediafax
Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, din cauza războiului din Ucraina
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Prognoza meteo pentru 1- 29 septembrie. Atmosferă de vară cu temperaturi de peste 30 grade și ploi slabe
StirileKanalD
VIDEO Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
Profesorii amână prima zi de școală! Ce se întâmplă cu elevii începând de marți, 9 septembrie
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Impozit locuințe. Ilie Bolojan a anunțat chiar azi, 2 septembrie. Cât vor plăti românii din 2026
Evz.ro
Proces de zeci de milioane în București. Miza este Piața Moghioroș
A1
Mesajul ispitei Andrușca după clipele de intimitate cu Andrei de la Insula Iubirii 2025. Ce a putut să spună despre băiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Tudor Chirilă, atac furibund la adresa lui Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile sau poate că gândiți altfel decât în luna mai?”. De ce l-a pus la zid artistul pe președintele României și ce mesaj i-a transmis?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Astronomii au descoperit unul dintre cele mai masive sisteme stelare binare din galaxia noastră
ACTUALITATE Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european
11:51
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european
ACTUALITATE Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci”
11:49
Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci”
POLITICĂ Bolojan aruncă pisica în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE. Sunt 130.000 de posturi”
11:48
Bolojan aruncă pisica în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE. Sunt 130.000 de posturi”
POLITICĂ CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”
11:43
CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”
ECONOMIE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli”
11:27
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli”
EDUCAȚIE BLOCAJ total în educație. Studenții se alătură protestelor anunțate de profesori: „Anul universitar nu poate începe așa”
11:16
BLOCAJ total în educație. Studenții se alătură protestelor anunțate de profesori: „Anul universitar nu poate începe așa”