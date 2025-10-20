Prima pagină » Opinii » De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI

Adina Anghelescu
20 oct. 2025, 22:00, Opinii
De ce a fost declarat NECONSTITUȚIONAL pachetul lui Bolojan. Bulgărele aroganței premierului s-a rostogolit la Înalta Curte de Casație și Justiție și, mai apoi, la CCR. Culisele unui meci între PUTERILE STATULUI, câștigat de ȘEFA JUSTIȚIEI

Atunci când faci legi pe repede înainte, lucrurile se complică. Ilie Bolojan a riscat enorm când a lansat proiectul de lege privind modificările la pensiile magistraților, calcul și vârstă. Și nu numai Bolojan. Toată Coaliția.

Puterea judecătorească, spre deosebire de celelalte, cunoaște cel mai bine cum stau lucrurile când e vorba de legislație. Ce-i drept, nu toți judecătorii sunt luminați, unii sunt chiar scăpătați, alții mai puțin î nvățați. Dar, la Înalta Curte nu poate fi vorba de neștiutori de carte, cel mult, de obiedenți….Decizia sesizării Curții Constituționale a fost luată nu doar de președintele ICCJ Lia Savonea, singură în birou, ci de toți magistrații câți au fost prezenți în Secțiile Unite ale Curții Supreme. A fost cvorum.  A fost unanimitate. Iar instanțele porniseră pe linia de protest și judecau doar urgențele. Atât. În acest timp, în peste două luni de zile, a pierdut justițiabilul.

Totul a pornit de la ideea că așa nu se mai poate. Adică pensii mai mari decât ultimul salariu în plată, pentru că, deh, cine votase legea înainte dăduse dreptul de a se adăuga în calculul pensiei, pe lângă indemnizație, și alte venituri, adică sporuri etc.  Și tot așa, că nu se mai poate ca magistrații să se pensioneze la vârsta de 48 de ani, fapt nemaiîntâlnit oriunde în lume, împlinirea profesională a unui magistrat, vorța lui probantă în decizii fiind socotită de la 50 de ani în sus. Dar, ca să fie clar, nu cine a primit aceste privilegii e vinovat, ci cel care le-a dat.

Concluzia este, așadar, că politicienii și-au dat cu stângul în dreptul de-a lungul timpului și dorind să se pună bine cu puterea judecătorească le-a pompat prea mult în vene privilegiul de a fi cu mult peste restul lumii. Azi, balanța a fost înclinată de cinci judecători, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihaela Ciochină și Mihai Busuioc. Președintele CCR, Simina Tănăsescu și ceilalți trei au fost de acord cu constituționalitatea. Forma a pocnit fondul. Ori, câtă vreme forma nu era constituțională, s-a decis, cu 5 la 4, admiterea sesizării ICCJ. Judecătorii au câștigat timp. Și, vor mai câștiga ceva. Modificări ale fondului acestei legi.
Pe formă, CSM trebuia să își dea avizul pe ultima variantă asumată în Parlament de Guvernul Bolojan. În 30 de zile. Trebuiau, conform legii, toate avizele necesare.  Bolojan a mers la Parlamentul cu avizul CSM pe varianta anterioară. Un astfel de artificiu a dus la pierdere, nu la victorie. Guvernul va trebuie acum să lucreze și la o nouă formă, dar și la un nou fond al Legii pensiilor magistraților. Și Sorin Grindeanu a admis că așa trebuie să se purceadă la lucru din nou. De ce? Pentru că pe fond existau și alte motive de admitere a neconstituționalității de către CCR.

Până la modificarea legii….

Va fi meșterit un nou proiect. Să sperăm că de data aceasta Guvernul va avea succes. Dar pentru asta, e musai nevoie de niște foarte buni juriști. În Coaliție se vorbește de pe acum, iarăși pe repede înainte, de  modificarea cuantumului pensiei magistraților de la 70 la sută la 75 la sută din salariul net. Cinci procente, cred eu, nu vor fi pe placul magistraților. Și comedia s-ar putea relua. Cu bătaie lungă în spatele ușilor închise ale CCR.

Până una-alta,  ICCJ dimpreună cu președintele Lia Savonea, au încurcat planurile Guvernului Bolojan. Pe câmpul de luptă, două citate din „Arta războiului” lui Sun Tzu merită amintite aici:

  1. „În mijlocul haosului, există și oportunități.”
  2. „Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce sunt profitate.”
  3. Mai are legitimitate Guvernul Bolojan? Unii zic că da, alții că ba…Rule of law, domnilor, rule of law. Asta înseamnă supremația legii. Contează cine și cum o face!
