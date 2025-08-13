Întâlnirea Trump – Putin din Alaska / Ștefan Popescu: Dacă este vorba de Ucraina, ROMÂNIA nu poate fi reprezentată de alte state

Ștefan Popescu, profesor la universitatea SNSPA, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” întâlnirea Trump-Putin din Alaska, prevăzută vineri, 15 august. Popescu a precizat că „dacă este vorba de Ucraina, România nu poate fi reprezentată de alte state”.

„Să ne uităm cine o organizează. Cancelarul Germaniei. Este surprinzător că România e absentă. Am avut o vizită la Berlin a președintelui. Rămâne întrebarea: ce s-a întâmplat la Berlin? Cum de România a fost sărită, având în vedere că vorbim de un conflict la Marea Neagră?”, a spus Ștefan Popescu.

Analistul de politică externă a avertizat că „România poate face parte din zona în care se fac anumite ajustări”.

„Reuniunile în format restrâns sunt mai importante decât cele extinse. Nu reflectă, oare, această invitație o anumită viziune care reflectă flancul estic și exclude Marea Neagră? De ce statele de la Marea Neagră (România) a fost exclusă?”, a mai declarat Ștefan Popescu.

