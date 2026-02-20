Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”

Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”

20 feb. 2026, 09:25, Știri politice

Președintele Nicușor Dan a povestit, într-o intervenție pentru Antena 1, ce a discutat cu Donald Trump în cadrul Consiliului pentru Pace, desfășurat la Washington. Răspunsul președintelui a fost identic cu cel pe care l-a oferit într-o conferință de presă susținută după summitul NATO de la Haga, atunci când s-a întâlnit pentru prima dată cu liderul de la Casa Albă. 

Întrebat ce i-a spus liderul american în momentul în care i-a strâns mâna și dacă s-au purtat discuții concrete, președintele României a subliniat că dialogul a fost unul protocolar și că aspectele de substanță sunt gestionate la nivel instituțional. Nicușor Dan a reprezentat România, la Consiliul pentru Pace, eveniment inaugurat de liderul SUA, Donald Trump, printr-un discurs. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre fiecare dintre liderii prezenți și chiar dacă a greșit titulatura lui Nicușor Dan, liderul american a avut doar cuvinte de laudă la adresa poporului român.

„Chestiuni de politeţe, cum e România. În câteva zeci de secunde nu poţi să intri în chestiuni de substanţă. Chestiuni de politețe, nimic mai mult”, a spus Nicușor Dan. 

Nicușor Dan a folosit aceleași cuvinte după ce a vorbit cu Donald Trump la summitul NATO de la Haga

Pe 25 iunie 2025, Nicușor Dan a fost prezent, pentru prima dată în calitate de șef al statului, la summitul NATO de la Haga, unde a participat și președintele Trump. Cei doi lideri și-au strâns mâna în cadrul sesiunii oficiale a summitului, înconjurați de alți înalți oficiali din statele membre NATO. Întrebat în conferința de presă după summit ce a discutat cu Donald Trump în scurtul moment în care s-au salutat, Nicușor Dan a răspuns în doar patru cuvinte, „doar chestiuni de politețe”.

„Doar chestiuni de politeţe. Cu domnul Rubio a fost puţin mai… A urmărit alegerile din România şi ne-a felicitat, cum s-au terminat. Doamna ministru a vorbit mai mult”, a declarat atunci președintele României. 

