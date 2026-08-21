Ion Cristoiu: Dedesubturile Diversiunii Drona din Marea Neagră

„În jurnalul meu video de aseară, am analizat pe larg diversiunea de tip țânțarul care devine armăsar sau, cum am spus eu, sughițul care devine strigăt de luptă, în chestiunea dronei marine doborâte de eroica noastră armată, cu o vitejie apreciată de Nicușor Dan, care s-a întors la Cotroceni, după aventura sa în chiloți, la mătușa Maria”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

„În mai multe rânduri, am atras atenția că escaladarea războiului ruso-ucrainean, devenit acum aerian și maritim, comportă multe riscuri pentru țările riverane. Drone, atât ucrainene, cât și rusești, își părăsesc traiectoria în cadrul bătăliilor aeriene și pot ajunge în țările vecine Ucrainei. La fel se întâmplă și cu dronele marine: dacă în cazul dronelor aeriene, aproape suntem siguri că sunt rusești, deoarece ele sunt trimise roiuri la granița cu noi unde sunt porturi suspectate de ruși că ar găzdui, venite din România, cantități uriașe de armament, în cazul dronelor marine, ele sunt folosite cu precădere de ucrainene pentru a vâna ceea ce ucrainenii numesc „vasele fantomă ale Rusiei, încărcate cu petrol”. În aceste condiții, așa cum am spus, s-ar impune ca țările riverane să se unească într-un Summit și să se adreseze celor două părți, avertizându-le că „război-război, dar să se bată la ei și să nu ne spargă și nouă geamul”.

Însă în România, aceste incidente care, repet, niciuna din părți nu trimite dinadins. Că dacă ar vrea să trimită dinadins Rusia o dronă marină, chiar ar fi eficientă. Și sunt drone aeriene sau marine bezmetice, să le zicem „incident”. Așa s-a întâmplat cu această dronă marină care plutește în derivă, nu se știe dacă a avut sau nu explozibil, și care a fost observată plutind în derivă la o distanță aproape de platforma noastră. Era clar că plutea în derivă, că din acest punct de vedere, era periculoasă numai dacă valurile o duceau să lovească platforma, dar nu s-a îndreptat spre platformă. Imediat, această dronă a fost proclamată ucraineană de către conducerea de partid și de stat, pe baza unui argument de râsul curcilor: și anume, „noi am întrebat partea ucraineană dacă e drone lor și ei eu zis că nu”. Normal, niciodată nu au recunoscut, cu greu au recunoscut la Constanța. După părerea mea, era ucraineană. Și, deodată, această dronă a fost obiectul unei mari acțiuni militare: s-au ridicat două F-uri care au tras în ea și au raportat că au doborât-o, au fost decorați, și paza de coastă a văzut că nu a fost doborâtă. Vă imaginați ce fel de…bravii noștri aviator, Top Gun. Și au distrus-o. Deci, din acest punct de vedere, era o non-știre. S-a făcut din aceasta un act de eroism, o acțiune a Rusiei împotriva României. Întreținerea acestei diversiuni are rolul a de întreține în România teza pericolului rusesc. Dacă e pericol rusesc, atunci, nu trebuie să mai plece guvernul, se pot interzice drepturi ale libertăților și, în general, dacă e pericol rusesc, putem ajuta corupția din Ucraina fără ca noi să știm câți bani am dat pentru asta”, a mai spus scriitorul.