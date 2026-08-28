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Ion Cristoiu: Nicușor Dan – Extraveralul națiunii sub sloganul „Stați calmi! Merge și-așa!”

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În Pastila sa editorială de vineri, 28 august, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre președintele Nicușor Dan, „Extraveralul națiunii sub sloganul Stați Calmi! Merge și-așa!”. 

„Indiscutabil, participarea lui Nicușor Dan la sindrofia de la Chișinău a fost marcată de o nouă gafă, ca să nu-i spun altfel, a președintelui. În discursul ținut cu prilejul sărbătoririi de către moldoveni a câștigării independenței, acum 35 de ani, Nicușor Dan a salutat prezența lui Volodimir Zelenski, l-a asigurat că România este trup și suflet alături de Ucraina în războiul cu Federația Rusă. A zis de vreo trei ori: „Nici nu se discută. Suntem alături de frații noștri ucraineni”.

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Cu asta a început și, deodată, și-a amintit că a venit totuși la sărbătorirea moldovenilor, la sărbătoarea moldovenească, și a început să spună: „Am uitat. Felicitări poporului moldovean!”. Da, domnul Nicușor Dan este un uriaș, neobosit producător de, cum să spun, gaguri.

Și totuși, având în vedere că mare parte din acest mandat constă în a ne așeza în fotolii și a-l urmări cu fiecare nou spectacol, următorul va fi cel de la Națiunile Unite. Unde se duce? Se ține de scaun? Ce va urma? Va fi chiar un film de lungmetraj de comedie cu Stan și Bran, ca să reușim să-i avem pe Stan și Bran în același timp, în aceeași persoană fizică.

Cu acest prilej, Nicușor Dan a ținut o conferință de presă. Domnia sa nu s-a mai întâlnit cu presa, să dea răspunsuri, din 16 iulie. O lună și ceva în care sigur ne-a amuzat, punctată de legendara sa apariție în chiloți. În loc să se ducă la Ziua Marinei, s-a dus la nu știu ce mătușă Maria, Prica, să sărbătorească. Dar, între timp, s-au adunat foarte multe întrebări, situații numite, parcă, crize.

Sigur că, în aceste condiții, jurnaliștii au profitat de faptul că nu se mai întâlniseră cu președintele de o lună și ceva. Și, în numele opiniei publice, au pus multe întrebări. Trebuie să le spunem, dacă nu îngrijorate, cum să spun, neliniștite, să zicem.

Ei bine, la toate, Nicușor Dan a răspuns după cum ar suna un slogan al președinției sale: „Stați calmi, nu se întâmplă nimic, România merge și așa și, până la urmă, toate se rezolvă fără ca noi să ne îngrijorăm”.

La toate întrebările despre atacurile Ucrainei asupra navelor și portului, nu este nicio problemă. A vorbit el cu ucrainenii. Și, până la urmă, nu le atacă pe românești.

Numirile ambasadorilor? A trecut deja un an și sunt vreo 20 de ambasadori care trebuie numiți. Nicio problemă. O să-i numească.

Criza energetică? A zis că nu e nicio criză.

Dronele care zboară peste România? A zis că, păi, stăm liniștiți, că n-avem ce face. O să zboare. Nu are rost să dăm vina pe servicii, n-are niciun rost să mai discutăm.

Desemnarea noului premier? A spus că nu a avut timp, că nu s-a putut. A fost vacanță parlamentară.

În legătură cu cazul Lucian Pahonțu, a spus că nici vorbă să se treacă la o campanie de presă împotriva șefului SPP.

Într-un cuvânt, s-a manifestat din nou ca Extraveralul, calmantul națiunii.

Mult timp m-am amuzat și chiar m-am întrebat dacă nu cumva este o greșeală această postură de Extraveral, de om care calmează. Acum, dacă mă gândesc bine, poate că, având în vedere că foarte multe dintre așa-zisele crize sunt rezultatul unor isterii televizioniste și de presă, această permanentă atitudine de „stați calm, că nu se întâmplă nimic deosebit” poate avea o anumită eficiență și poate că lucrurile chiar se vor rezolva.

Poate că rolul de Extraveral pe care și-l asumă este benefic.

Nu pot să-mi dau seama. Vom vedea în anii următori dacă Extraveralul Nicușor Dan face bine sau rău poporului român”, spune Ion Cristoiu.

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