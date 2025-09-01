Deputații români, loviți de austeritate. Nu mai au dreptul la telefoane mai scumpe de 500 lei și abonamente peste 35 lei de persoană

Camera Deputaților a încheiat un contract cu o firmă de telefonie mobilă, pe 4 ani, în care este stipulat că niciun ales nu mai are dreptul la un telefon de serviciu mai scump de 500 de lei cu un abonament lunar de 1 euro.

Potrivit unui document intern, Camera Deputaților a încheiat un contract până în 31. 12.2028 cu o firmă furnizoare de servicii de telefonie mobilă în care este consemnat că „achiziția de aparate de telefonie mobilă nu poate depăși 500 de lei, exclusiv TVA, per aparat”, iar „cheltuielile lunare cu abonamentul, decontat din fonduri publice, nu poate depăși 35 de lei/aparat”.

Potrivit aceluiași document, orice sumă care depășește acest plafon se achită din buzunarul alesului.

De asemenea, statul va suporta un cost în roaming de 4GB, care nu poate depăși 1 euro „exclusiv TVA”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Marian Vanghelie și-a amenințat iar fosta parteneră. Pe numele acestuia, s-a emis ordin de protecție provizoriu

🚨 Bolojan merge, iar, cu ASUMAREA, în Parlament. Amendamentul PSD, acceptat. Grindeanu: Rămâne impozitul de 1% pe cifra de afaceri a multinaționalelor