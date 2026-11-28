Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că nu are încredere că reforma administrativ-teritorială propusă de PSD va fi dusă la capăt, deși consideră că reorganizarea actualei structuri administrative este necesară. Edilul critică lipsa unor criterii clare și a unor studii de impact care să justifice modificările propuse și se întreabă dacă inițiativa nu ascunde, de fapt, alte interese politice.

Ciprian Ciucu se îndoiește că reforma administrativ-teritorială va fi realizată

Ciprian Ciucu consideră că România are nevoie de o reorganizare administrativ-teritorială, în condițiile în care actuala împărțire a țării nu mai răspunde eficient realităților economice și demografice. Primarul Capitalei spune însă că inițiativa promovată de PSD nu îl convinge, mai ales că au existat și în trecut proiecte similare care nu au fost puse în practică.

„Este o temă legitimă, ca să fie clar. Nu mai este eficient economic să susținem actuala organizare teritorială a României. Pierdem foarte mult ca stat, și pe fondul urbanizării profunde pe care am avut-o în ultimii 30 de ani, și am salutat o astfel de inițiativă, numai că nu am încredere în ea. Am văzut atât de multe inițiative similare, pe aceeași temă, care nu s-aufinalizat cu nimic. Și atunci mi-am pus întrebarea dacă există o agendă ascunsă. Adică dacă este o temă pe care ne-o aruncă cineva în ochi ca să ne mute atenția de la alte teme sau dacă vor să comaseze în așa fel localitățile, încât un anumit partid să câștige la alegeri mai mult, un fel de gerrymandering administrativ, dacă vreți. Pentru că nu am încredere”, a declarat edilul, la Digi 24.

Ciucu critică harta propusă de PSD: „Au printat o hartă alb-negru”

Primarul general a criticat și modul în care a fost prezentată propunerea de reorganizare teritorială. Acesta consideră că o asemenea reformă nu poate fi făcută fără criterii obiective, analize și o fundamentare serioasă, iar simpla prezentare a unei hărți cu posibile comasări nu este suficientă.

În opinia sa, înainte de stabilirea unor noi granițe administrative, ar trebui realizate studii de impact care să arate ce efecte ar avea fiecare variantă asupra comunităților și asupra funcționării administrației locale.

„Impresia pe care am avut-o când am văzut acea hartă este că au printat o hartă alb-negru și au dat-o unui copil cu niște carioci ca să o deseneze. Adică la asta m-am gândit eu când am văzut acele culori acolo, cu județele. Nu am văzut niște criterii obiective, clare, nu am văzut un proces bine fundamentat, dar nevoia există. Dar să sari la concluzii înainte să ai un studiu de impact…

Astfel de reforme presupun niște studii de impact de trei, patru, cinci, șase luni de zile, cu experți ai Băncii Mondiale, că au o divizie foarte bună pe administrație publică, cu universități, cu oameni care știu administrație și la nivel teoretic, pentru că e foarte importantă partea teoretică, și să vină cu mai multe modele, unul, două, trei modele, opțiuni din care să fie alese acele opțiuni care trec prin niște grile de evaluare”, susține Ciucu.

Primarul Capitalei se întreabă dacă proiectul este unul serios

Ciprian Ciucu spune că, în lipsa unor analize și a unor soluții concrete, discuțiile despre reorganizarea administrativă rămân la nivel de intenții.

Edilul afirmă că așteaptă o abordare profesionistă, bazată pe date și calcule, înainte ca autoritățile să avanseze propuneri de comasare a localităților sau de modificare a actualei organizări teritoriale.

„Noi comentăm niște idei aruncate la întâmplare în spațiul media, fără niciun fel de studiu de impact, fără niciun fel de claritate în ceea ce se dorește. Știm doar problema, niște soluții pe care nu le putem evalua ex ante, adică înainte de a fi aplicate. Ele pot fi evaluate pe cifre, se poate anticipa efectul diferitelor măsuri. Nu am văzut așa ceva. Și atunci îmi pun întrebarea dacă este un demers serios. Puteau să facă o conferință de presă, spuneau problema, contracta Guvernul sau Parlamentul, pot să dea bani pe consultanță, contractau două, trei, cinci firme. Eu asta am lucrat”, adaugă edilul.