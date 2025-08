A început reconstrucția în Broșteni: „Sperăm ca cel târziu miercuri să dăm drumul la apă în satul Neagra” / Se lucrează și la rețeaua electrică

Dragoș Asiminei, viceprimarul orașului Broșteni, a declarat în exclusivitate pentru Gândul că autoritățile locale au început reconstrucția zonei afectate de inundații. „Am început reconstrucțiile, dar în același timp facem curățenie și în alte case”, a adăugat viceprimarul.

„Încercăm să ne imobilizăm foarte mult pe apă și canalizare, este cel mai important pentru casele care sunt rămase în picioare și care se pot folosi. Sperăm ca cel târziu miercuri să dăm drumul la apă în satul Neagra. Satele Holda, Căboaia deja sunt conectate la apă, ceea ce este foarte bine”, a declarat Dragoș Asiminei.

În ceea ce privește rețeaua electrică, viceprimarul a precizat că a fost turnată fundația pentru stâlpii de beton, iar luni încep să fie montați stâlpii electrici. Dragoș Asiminei a mai adăugat că cei care doresc să ajute o pot face cu materiale de construcție și bani.

„Dar, o rugăminte, dacă se poate, pentru materialele de construcție să fim contactați înainte să putem spune ce avem nevoie, ca nu toată lumea să aducă BCA și să ne supraglomerăm de BCA. O să avem nevoie și de tablă și de cherestea, de gresie”, a adăugat acesta.

Analize pentru reconstrucția caselor luate de viitură

Dragoș Asiminei a mai precizat că în zonă mai încă voluntari care ajută, însă ar fi nevoie de mai multă forță de muncă. De la Guvern, viceprimarul spune că este nevoie de „cât mai mulți bani”.

„În rest, ne-au trimis ce am avut nevoie, pe ce am făcut solicitare, pe combustibil, pe containere de dormit. Au fost foarte prompți. Plus Consiliul Județean, care a fost numărul unu, ne-a ajutat mai mult decât toți la un loc”, a declarat Dragos Asiminei.

Întrebat dacă locuințele oamenilor care au rămas fără adăpost vor fi construite în aceeași zonă, viceprimar a spus că „nu neapărat”.

„Începând de astăzi sunt pe teren domnii de la urbanism împreună cu cei de la Apele Române și le fac planul la fiecare om în parte”, a explicat acesta.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Nepoata unui plutaș de pe Valea Bistriței, MĂRTURII despre viitura care i-a distrus total casa: „Dacă nu erau defrișările ilegale, se putea evita”

Broșteni, locul în care nu a mai rămas nimic. DRAMA oamenilor, după apocalipsa apelor. Mărturii emoționante: „Eu sunt credincios”

Primarul orașului Broșteni, devastat de INUNDAȚII: Avem nevoie de bani pentru a reda orașului strălucirea pe care a avut-o până duminică