🚨 A treia moțiune de cenzură, RESPINSĂ. Bolojan răspunde acuzațiilor de „TERORISM LEGISLATIV”. Ce se întâmplă în aceste momente în Parlament

14:04

„Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu ”Jos Guvernul”.

Mi-aș fi dorit să fie o zi de sărbătoare în care să cinstim memoria marelui nostru erou național, Avram Iancu, și să învățăm din lupta sa pentru oameni și pentru libertate.

Din păcate, demnitatea națională reprezentată de înaintași a ajuns astăzi să fie speculată politic de formațiuni care sapă adânc tocmai la unitatea acestei națiuni.

„PSD respinge toate moțiunile AUR”

Vreau să fiu limpede de la bun început: PSD respinge toate moțiunile AUR!

PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ! Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie.

Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor.

Altfel, nu v-ați opune prin moțiune de cenzură unor măsuri absolut corecte pe care noi, cei de la PSD, le-am introdus în aceste legi de asumare.

Vă opuneți să taxăm CORECT multinaționalele.

Vă opuneți să LIMITĂM scoaterea banilor corporațiilor în afara țării și să taxăm de TREI ori mai mult vilele și mașinile de lux.

Mai mult – tot voi vă opuneți ca spitalele private BOGATE să plătească atunci când transferă un pacient nejustificat la stat!

Să protejezi, fără rușine, interesul medical privat, după ce te-ai plimbat în campanie pe la oamenii sărmani în caravane medicale – asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, de AUR!

Și vă opuneți – da, vă opuneți – din greu- să reducem drastic numărul membrilor în Consiliile de Administrație și să tăiem indemnizațiile nesimțite.

„Azi îi aperi cu dinții tocmai pe SUPER-BUGETARII cu mii de euro la stat”

Dar, în același timp, liderii voștri- liderii AUR, se înghesuie să pună mâna pe contracte de avocatură bănoase prin care să îi apere în instanțe pe cei mai bogați dintre bugetari! Contra cui? Contra STATULUI, evident!

Acesta este populismul în forma lui pură: nu de doi bani- ci pe mulți bani!

Asta înseamnă să te lauzi inconștient în campanie că dai afară jumătate de milion de bugetari, iar azi să îi aperi cu dinții tocmai pe SUPER-BUGETARII cu mii de euro la stat.

Indignarea AUR durează doar câteva minute, cât pentru un video pe Tik-Tok. În Parlament, doar apărați privilegiile!

De fapt, AUR este doar un cameleon politic, perfect capabil să se contrazică azi cu ce a spus ieri, doar ca să demonstreze întotdeauna că este CONTRA – nu contează la ce. Voi credeți că a fi CONTRA înseamnă să fiți ANTI-SISTEM.

Nu – asta demonstrează doar că oportunismul este singura voastră ideologie!

Doamnelor și domnilor,

Astăzi vom respinge moțiunile AUR, dar vreau să fiu foarte clar: PSD nu va acoperi inerția și lipsa de performanță.

Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală! O reformă care să aducă pentru români și economia românească locuri de muncă bine plătite, investiții și salarii care cresc odată cu productivitatea.

Pentru unii obișnuiți doar să taie poate părea o utopie. Dar pentru noi, PSD, este o obligație să ne gândim la fiecare dintre români!

PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și pentru a opri excesele.

„Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind”

Doamnelor și domnilor,

România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind.

Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune.

PSD și-a asumat să apere viața de zi cu zi a oamenilor, drepturile lor și șansa la o viață decentă. De aceea, o spun clar: nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă.

„PSD va anunța programul de relansare economică a României”

Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați!

Vom continua să spunem că România are nevoie astăzi ca de aer de RELANSARE ECONOMICĂ. Și, de aceea, săptămâna viitoare, PSD va prezenta public și la nivelul Coaliției- PROGRAMUL de RELANSARE ECONOMICĂ a ROMÂNIEI. Aceasta va fi busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează.

Invit partenerii de guvernare să susțină acest program nu cu vorbe, ci cu sprijin politic, cu proceduri accelerate și execuție! Invit toate partidele, sindicatele și specialiștii să contribuie pentru a-l face mai bun!

Nu vrem să fie doar Programul PSD. Ci vrem să fie PROGRAMUL NAȚIONAL DE RELANSARE ECONOMICĂ A ROMÂNIEI!

România are nevoie de oameni care muncesc, de autostrăzi care se construiesc și de șantiere care se redeschid. Fără asta, niciun discurs nu ține loc de stabilitate. După cum nici o scuză nu plătește factura la curent sau creditul la casă.

Românii nu ne-au ales pentru a flutura zilnic demisia pentru ping-pong politic, ci pentru predictibilitate și capacitatea de a produce rezultate, chiar și în condiții dificile.

PSD nu va fi alibiul nimănui pentru haos. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi- scăderea deficitului, disciplină fiscală, investiții, dacă nu apar joburi în industrie, agricultură, IT și energie, atunci vom corecta cursul.

Doamnelor și domnilor,

Dacă vrem ca această majoritate politică să reziste, trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot: din SUA, din Orientul Mijlociu sau din Asia. Capitalul serios nu se teme de granițe, ci de indecizie și lipsă de viziune.

Criteriile noastre sunt clare: tehnologie și capacități noi de producție aici ca să ajutăm capitalul românesc, locuri de muncă bine plătite pentru români, transfer de know-how și respectarea interesului național, aici, în România.

De aceea, acest Program va cuprinde: credite fiscale pentru investiții, garanții de stat pentru IMM-uri, accelerarea marilor proiecte de infrastructură, energie sigură la prețuri corecte și forță de muncă calificată.

Stimați colegi,

Poziția noastră este clară. Noi nu facem politica scandalului. Nu guvernăm pe rețelele sociale ,și nu înlocuim instituțiile statului cu spectacolul străzii! Și nici nu confundăm reforma cu austeritatea.

Pentru PSD, singura politică reală este să avem rezultate pentru oameni: autostrăzi, spitale, școli, industrie și locuri de muncă bine plătite.

De aceea, când unii propun tăieri în neștire, iar alții demagogie fără responsabilitate – noi venim cu Programul de Relansare Economică.

Îi respectăm pe cei care gândesc diferit, dar respingem radicalismul steril și moralismul fără soluții. Standardul nostru e simplu: rezultate pentru oameni. România are nevoie de rezultate, nu de campanii de imagine.

De aceea, PSD nu intră în competiția claxoanelor! Vom lăsa programele pentru români și companiile românești să vorbească pentru noi!

Drumul unei coaliții de guvernare este dificil, mai ales când ai de gestionat o situație economică ce oferă puține oportunități.

Dar răspunderea guvernării ne aparține și nu putem și nu vom pune întreaga greutate pe umerii celor mulți.

Este exact momentul în care cei care au mai mult trebuie să dea mai mult! Dar este și momentul în care trebuie ca societatea să vadă că a trecut vremea privilegiilor și a sinecurilor! Iar aici vorbim și de o reformare a mentalității colective la care cu toți trebuie să contribuim!

Doamnelor și domnilor,

Știu că fiecare dintre dumneavoastră crede că face bine ceea ce face; însă oglinda în care trebuie să ne privim sunt chiar oamenii care suferă din cauza costurilor vieții.

În fața acestei oglinzi, noi cei de la PSD vrem să depășim perioada de tăieri și majorări de taxe și să venim cu investiții, locuri de muncă bine plătite și servicii publice care funcționează.

Aceasta este oglinda în care vreau să ne uităm și atunci când ne vom afla, din nou, aici, pentru a valida Programul de relansare economică.

Nu pentru aplauze, nu pentru fotografii, ci pentru a demonstra că această majoritate are și viziune, poate atrage capital și crea bunăstare ACASĂ. Numai în acest mod recâștigăm încrederea românilor. Așa se guvernează: pentru și despre români!

Așadar, să respingem moțiunile și să trecem la treabă!

Majoritatea politică rămâne o majoritate reală DOAR dacă livrează o speranță pentru viitor. Noi oferim direcția și instrumentele și ne dorim ca partenerii de Coaliție să demonstreze curajul de a le pune – alături de noi- în practică.

Românii nu mai au răbdare! România merită performanță, aici și acum!

Așadar, vă provoc să ieșim din zodia experimentelor și a circului politic ieftin!”, a transmis președintele interimar PSD Sorin Grindeanu în Parlament.