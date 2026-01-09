Acordul UE – Mercosur a fost agreat de România fără semnătura ministrului Agriculturii. Barbu: „Sunt alături de fermierii români”

Scandal de proporții la Bruxelles, în colțul României, după acordul UE-Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu a semnat memorandumul trimis și Ministerul de Externe și de Ministerul Economiei, astfel că, pentru moment, România nu și-a pus semnătura pe documentul european. Florin Barbu susține că MAE nu a ținut cont de opinia fermierilor români în discuțiile care au avut loc la nivelul UE cu privire la acest act care, practic, ar băga în faliment agricultura românească.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat public că nu și‑a pus semnătura pe memorandumul privind Acordul UE‑Mercosur transmis de Ministerul Economiei, în semn de protest față de modul în care au fost purtate negocierile la nivelul Uniunii Europene. Barbu spune că poziția României a fost ignorată în discuțiile purtate la Bruxelles, printre care și cele despre viitoarea Politică Agricolă Comună.

Florin Barbu nu a semnat memorandumul privind Acordul UE‑Mercosur

Potrivit ministrului, acordul ar putea afecta grav fermierii români dacă nu sunt introduse garanții ferme privind respectarea standardelor de siguranță alimentară, protecția mediului și bunăstarea animalelor pentru produsele importate din țările Mercosur. Barbu a spus că a cerut astfel de garanții comisarilor europeni.

Barbu a menționat și alte condiții, printre care posibilitatea suspendării acordului dacă importurile preferențiale depășesc volumele medii din ultimii trei ani sau dacă prețurile produselor interne sunt afectate semnificativ, precum și menținerea unei Politici Agricole Comune bine definite, distincte și echitabile.

Înaintea votului, Barbu s-a opus din nou

Într-o postare pe Facebook, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, spune că a cerut la Bruxelles „garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești”. A reiterat faptul că e solidar cu fermierii români și nu a semnat memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur.

„Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești!



Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur.



Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca acest Acord să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor.

Este datoria noastră să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru.

De asemenea, am cerut ca Acordul UE-Mercosur să prevadă posibilitatea să fie suspendat în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani. În acest sens, fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare.



În ceea ce privește viitoare Politică Agricolă Comună, România se opune în continuare integrării PAC într-un Plan Unic sau Fond Comun. PAC trebuie să rămână o politică distinctă, structurată pe doi piloni, capabilă să susțină veniturile fermierilor și investițiile necesare unei agriculturi durabile și competitive. Susțin în continuare caracterul voluntar al plafonării și degresivității plăților, menținerea regulii N+3, simplificarea indicatorilor de performanță și eliminarea condiționalității sociale.

De asemenea, am solicitat Comisiei Europene ca bugetul pe noua PAC să fie publicat într-un document oficial, nu comunicat prin scrisori și fițuici, care nu au nicio valoare din punct de vedere juridic. Am cerut retragerea documentului publicat în luna iunie privind Cadrul Financiar Multianual post-2027 și publicarea unui nou document care să conțină sumele clare ce revin fiecărui stat membru.



Referitor la CBAM – Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, am solicitat excluderea îngrășămintelor de la aplicare sau amânarea aplicării mecanismului pentru acest sector, până la operaționalizarea sistemelor de referință și achiziție, având în vedere rolul lor esențial în asigurarea producției și securității alimentare”, scrie ministrul.

Liderii Uniunii Europene aprobă acordul comercial cu Mercosur. Ministrul Agriculturii cere garanții suplimentare pentru fermierii români

Macron dă în spate în fața fermierilor furioși: Franța nu mai votează acordul Mercosur