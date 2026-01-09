🚨 Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune

11:23 Florin Barbu, ministrul Agriculturii: Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile Într-o postare pe Facebook, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, spune că a cerut la Bruxelles „garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești”. „Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești!



Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur.



Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca acest Acord să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor.

Este datoria noastră să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru.

De asemenea, am cerut ca Acordul UE-Mercosur să prevadă posibilitatea să fie suspendat în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani. În acest sens, fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare.



În ceea ce privește viitoare Politică Agricolă Comună, România se opune în continuare integrării PAC într-un Plan Unic sau Fond Comun. PAC trebuie să rămână o politică distinctă, structurată pe doi piloni, capabilă să susțină veniturile fermierilor și investițiile necesare unei agriculturi durabile și competitive. Susțin în continuare caracterul voluntar al plafonării și degresivității plăților, menținerea regulii N+3, simplificarea indicatorilor de performanță și eliminarea condiționalității sociale.

De asemenea, am solicitat Comisiei Europene ca bugetul pe noua PAC să fie publicat într-un document oficial, nu comunicat prin scrisori și fițuici, care nu au nicio valoare din punct de vedere juridic. Am cerut retragerea documentului publicat în luna iunie privind Cadrul Financiar Multianual post-2027 și publicarea unui nou document care să conțină sumele clare ce revin fiecărui stat membru.



Referitor la CBAM – Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, am solicitat excluderea îngrășămintelor de la aplicare sau amânarea aplicării mecanismului pentru acest sector, până la operaționalizarea sistemelor de referință și achiziție, având în vedere rolul lor esențial în asigurarea producției și securității alimentare”, scrie ministrul.

Țările Uniunii Europene se pregătesc să decidă soarta controversatului acord comercial de liber schimb UE – Mercosur. Cipru, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, a inclus oficial votul asupra acordului pe ordinea de zi de vineri. Statele membre UE vor vota în scris.

Dacă va întruni suficiente voturi, acordul comercial cu țările Mercosur ar putea fi semnat de Comisia Europeană săptămâna viitoare, în Paraguay. Pentru ca acordul să fie adoptat, acesta trebuie să obțină sprijinul a cel puțin 15 dintre cele 27 de state membre ale UE, reprezentând 65% din populația Uniunii Europene

Ce presupune acordul

Acordul comercial UE-Mercosur va elimina taxele vamale pentru 91% din exporturile UE, inclusiv pentru autovehicule, de la nivelul actual de 35% pe o perioadă de 15 ani. La rândul său, UE va elimina progresiv taxele vamale pentru 92% din exporturile Mercosur pe o perioadă de până la 10 ani.

Mercosur va elimina, de asemenea, taxele vamale pentru produsele agricole din UE, cum ar fi cele de 17% pentru vinuri și de 20-35% pentru băuturile spirtoase.

Pentru produsele agricole mai sensibile, precum carnea de vită, UE va oferi statelor Mercosur cote în creștere.

Există, de asemenea, cote UE pentru carne de pasăre, carne de porc, zahăr, etanol, orez, miere, porumb și porumb dulce.

Carnea de vită suplimentară reprezintă 1,6% din consumul de carne de vită al UE și 1,4% din consumul de carne de pasăre. Susținătorii acordului indică importurile existente ca dovadă că Mercosur respectă standardele UE.

Acordul recunoaște 350 de indicații geografice pentru a preveni imitarea anumitor produse alimentare tradiționale din UE.

Ce țări votează împotrivă

Președintele Franței, Emanuel Macron, a anunțat, joi, că Franța va vota împotriva acordului UE – Mercosur, după ce capitala țării a fost luată cu assalt de către fermierii francezi. Joi dimineață, zeci de tractoare au intrat în Paris și au traversat orașul, unele oprindu-se la Turnul Eiffel, iar altele la Arcul de Triumf, înainte ca fermierii să protesteze în fața Parlamentului francez.

„Franța a decis să voteze împotriva semnării acordului dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur. Franța susține comerțul internațional, dar acordul UE-Mercosur este un acord depășit, negociat mult prea mult timp pe fundații învechite. Deși diversificarea comerțului este necesară, beneficiile economice ale acordului UE-Mercosur vor fi limitate pentru creșterea economică franceză și europeană”, se arată în mesajul publicat joi de liderul de la Palatul Élysée.

Polonia a fost totodată unul dintre cei mai vocali adversari ai acordului cu Mercosur. Președintele Karol Nawrocki a criticat recent acordul ca fiind o ”catastrofă” și a insistat să fie formată o minoritate care să blocheze acordul în Consiliul UE.

Ungaria s-a opus, de asemenea, constant acordului și a confirmat joi, prin ministrul de externe Péter Szijjártó, că va vota împotrivă. Și Irlanda a anunțat, joi, că se va opune oficial acordului. Prim-ministrul Micheál Martin a salutat garanțiile suplimentare, dar a avertizat că acestea nu vor proteja pe deplin fermierii locali de concurența neloială.

Țările pro Mercosur

Spania și Portugalia au fost printre cei mai puternici susținători ai acordului comercial, având în vedere legăturile politice și culturale strânse cu țările Mercosur. Ministrul agriculturii din Spania, Luis Planas, a declarat că finalizarea acordului este o alegere evidentă după 25 de ani de negocieri.

Germania a susținut, de asemenea, constant acordul comercial și este văzută ca una dintre țările care vor beneficia cel mai mult de pe urma acestuia. Acordul este deosebit de interesant pentru producătorii auto germani, care se confruntă acum cu tarife mari în țările Mercosur.

Țările nordice ale UE – Danemarca, Finlanda și Suedia – au susținut, de asemenea, de mult timp acordul, reflectând tradițiile lor favorabile comerțului.

”Sunt necesare noi oportunități de liber schimb atunci când alții doresc să ridice bariere tarifare … nu în ultimul rând pentru o economie mică și deschisă ca cea a Danemarcei”, a transmis, pe 7 ianuarie, ministrul danez al agriculturii, Jacob Jensen.

