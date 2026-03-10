Prima pagină » Știri externe » Rusia ar fi efectuat o serie de atacuri asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră. Ce se știe despre atacurile din 9 și 10 martie și ce arme ar fi fost folosite

10 mart. 2026, 16:22, Știri externe
Sursa foto: X/@MFA_Ukraine

În după-amiaza zilei de 9 martie, presa ucraineană a relatat despre un atac militar rusesc asupra insulei Zmeiny din vestul Mării Negre, cunoscută la noi ca „Insula Șerpilor“.

Potrivit publicației Defense Express, „ieri, în jurul orei 12:50, bombardierele rusești Tu-22M3 au efectuat un atac destul de neobișnuit, folosind rachete de mare viteză X-22. Ținta atacului a fost insula Zmeiny.“

Deși a fost ocupată temporar de forțele ruse la începutul invaziei din 2022, Ucraina și-a recăpătat controlul asupra insulei în urma retragerii trupelor ruse la sfârșitul lunii iunie 2022.

Conform sursei citate, pentru a efectua atacul de luni, Rusia ar fi trimis cu o zi înainte câteva avioane Tu-22M3 din regiunea Murmansk de la baza aeriană „Olenya”.

„Două rachete supersonice Kh-32 au fost folosite în timpul atacului. Conform unor rapoarte, periferia insulei a fost, de asemenea, atacată”, a relatat ziarul rus Military Review.

În dimineața zilei de 10 martie, atacurile s-ar fi repetat: Geranium a relatat că bombe aeriene ghidate cu sisteme UMPK au fost lansate pe o insulă cu o suprafață mai mică de un kilometru pătrat.

„Un atac a fost efectuat pe insula Zmeiny din regiunea Odessa! Forțele aerospațiale rusești au fost implicate”, a relatat canalul Telegram SVO Summaries and Analysis, potrivit News.ru.

Ministerul Apărării din Rusia nu a comentat aceste informații.

Ținta atacurilor din 9 și 10 martie de pe Zmeiny nu este cunoscută. Military Review notează că anterior, în iunie 2025, bombardiere strategice rusești au folosit rachete Kh-22 pentru a ataca mijloace electronice de recunoaștere desfășurate de Forțele Armate Ucrainene pe insulă.

