Patrick André de Hillerin: Oana Țoiu este cea mai mare vulnerabilitate pentru propria-i imagine și pentru cea a României

Unui copil minor i-a fost refuzat accesul într-un avion care s-a întors în România gol în proporție de 7,7%. După atâtea zile în care subiectul a fost întors pe toate laturile, sunt sigur că știți cam toate detaliile. Dar asta nu înseamnă că nu putem relua aici o parte dintre ele și, poate, să aducem în discuție și niște elemente noi.

Asemeni tuturor celorlalți miniștri USR, și Oana Țoiu este excesiv preocupată de de imaginea sa publică. Își augmentează orice mărgică lipsită de valoare, așa cum făcea găina babei în timp ce cocoșul moșului revărsa grămezi de bogății. Încearcă să transforme în performanță profesională inclusiv mersul la toaletă, folosește absolut orice prilej pentru a încerca să pară o figură importantă în politica românească și internațională. Deși nu e.

După 1990, România a avut câțiva miniștri de Externe de excepție. Oameni cu o educație deosebită, cu savoir faire diplomatic și cu rezultate reale în beneficiul țării. Adrian Năstase, Teodor Meleșcanu în primul său mandat, Andrei Pleșu, Petre Roman (incomparabil mai bun ca ministru de Externe decât ca premier), Mircea Geoană (în lungul său mandat ca ministru de Externe s-a materializat aderarea la NATO și s-au finalizat pozitiv negocierile pentru aderarea la UE), Mihai Răzvan Ungureanu, Cristian Diaconescu, Bogdan Aurescu (în primul său mandat).

Capabilitățile, ca să folosesc un barbarism jurnalistico-militar recent, Oanei Țoiu reprezintă doar o minusculă fracție din ceea ce au demonstrat doar acești înaintași ai săi în funcția de ministru de Externe. Nici nu are rost s-o comparăm cu titani precum Kogălniceanu sau Titulescu. Doamna Țoiu ar fi pe minus grav de tot.

Luni întregi, Oana Țoiu a părut a fi mai degrabă ministrul de Externe al Ucrainei sau al Moldovei. Asta deși ambele țări au miniștri de Externe chiar capabili, prin comparație. Cele mai multe întâlniri bilaterale ale Oanei Țoiu au fost cu Mihai Popșoi, omologul de peste Prut.

Mi se pare absolut inutil să te deplasezi prin lume ca să te pozezi cu Popșoi, când poți să te întâlnești cu el oricând, dacă ai cu adevărat ceva de discutat. Dar aș putea paria că și dacă ar exista o întrunire diplomatică la cel mai înalt nivel, într-un loc absolut unic pe planetă, iar fiecare ministru de Externe ar avea dreptul să posteze doar două poze de acolo, Oana Țoiu ar posta una cu ea și cu Popșoi și cealaltă cu ea încercând să dea mâna cu omoplatul lui Marco Rubio.

Un ministru de Externe, un om îndeajuns de educat pentru a putea lua rapid decizii complicate ținând cont de toate reacțiile pe care le-ar putea provoca, nu are voie să se vulnerabilizeze pe el însuși și nici țara pe care chipurile o reprezintă prin reacții și decizii impulsive, viscerale, susceptibile de a crea emoții puternice și răspunsuri rapide. Un ministru de Externe, forma supremă a diplomatului, mai ales într-o țară mică sau provenind dintr-un partid minuscul, nu are voie să-și elibereze umorile și idiosincraziile nici sub tortură, d-apoi fără a fi provocat.

Oana Țoiu însă nu este omul care să țină cont de așa ceva. Una-două pune mâna pe telefon și sună prin ambasadele și consulatele României de pe glob, amenințând cu demiteri dacă e ceva ce nu-i miroase domniei sale a bine. Iar la ce nas fin are doamna Țoiu, cam totul îi pute, mai puțin sursa reală a disconfortului olfactiv.

Oana Țoiu l-a sunat, nu ascunde nici domnia sa asta, pe consulul României la Dubai. Că i-a comunicat faptul că îmbarcarea Irinei Ponta în avionul HiSky, contractat pentru repatrierea minorilor neînsoțiți și a urgențelor medicale, ar însemna o vulnerabilitate de imagine pentru domnia sa este mai mult decât plauzibil, atâta vreme cât imaginea și nimic altceva o preocupă pe doamna Țoiu.

Calculul doamnei ministru, însă, a fost unul extrem de prost. Prezența fiicei lui Ponta într-un avion gestionat de MAE ar fi fost o vulnerabilitate de imagine doar dacă publicul doamnei Țoiu ar fi fost alcătuit doar din fanaticii useriști care nici nu sunt părinți.

Useriștii în sine sunt puțini, USR fiind votat doar de 12% dintre alegătorii prezenți la urne, echivalentul a doar 5% din populația țării. Dacă din ăștia îi scădem pe cei care au copii, prezența Irinei Ponta în acel avion ar fi fost o vulnerabilitate de imagine pentru vreo câteva zeci de mii de fanatici îndobitociți de propagandă.

Dar tocmai de ăștia se tem personaje precum Oana Țoiu. Pentru ei nu contează gesturile normale, sentimentele umane, comportamentele firești, ci acționează mânați din spate de istericalele potențiale ale unor dezaxați.

Ceea ce este extrem de îngrijorător, căci înseamnă, de fapt, că unii dintre cei mai importanți miniștri ai României nu lucrează în interesul tuturor cetățenilor acestei țări, ci doar cu gândul la reacțiile dezaxaților. De parcă nu ar ajunge că o minoritate a ajuns să ia decizii, mai aflăm și că această minoritate este complet dependentă de minoritatea extremă a țării, tulburații cei mai gălăgioși care se insinuează în viața publică cu forța zgomotului și a violenței online.

Avionul HiSky care a plecat din Oman spre București cu repatriați a făcut-o având 14 locuri neocupate. Incredibil. Iar doamna Țoiu și yesmenii domniei sale ne spun că acele locuri nu puteau fi ocupate de Irina Ponta (care, totuși, avea nevoie doar de 1 loc, nu de 14) pentru că ele erau doar pentru cetățeni ai Uniunii Europene.

Iată cum, fără să ne dăm seama, Oana Țoiu a comis Romexitul și a scos țara noastră din UE. Pentru că cetățenii români nu au putut ocupa niciunul dintre cele 14 locuri libere rezervate cetățenilor UE înseamnă, nu-i așa, că România nu mai este membră UE, iar cetățenii săi nu sunt cetățeni UE.

Habar n-aveam că s-a întâmplat asta și mai puțin habar aveam că ieșirea noastră din UE poate fi decisă doar de către doamna Țoiu. Măcar ne-a scutit de cheltuielile cu un referendum pe tema asta. Dar ar fi trebuit să ne spună și nouă că ne-a exclus din Uniune. Meritam măcar această informație.

Totuși, presa a demonstrat că în avionul cu pricina și-au găsit loc minim 6 persoane care nu îndeplineau criteriile invocate de Oana Țoiu atunci când a încercat să explice de ce i-a refuzat îmbarcarea Irinei Ponta. Trei cupluri care nu aveau nici copii, nu însoțeau școlari, nu aveau probleme medicale.

Ultima dezvăluire, făcută de către Antena 3 luni seară, arată că în avionul HiSky în care ar fi trebuit să se afle și Irina Ponta (dacă nu era catalogată drept vulnerabilitate de imagine pentru Oana Țoiu) s-a aflat fiica unei consiliere locale din Piatra Neamț care este, e drept, minoră, dar nu se afla în zona aceea ca minor neînsoțit. Nu. Acel copil era alături de ambii părinți, în vacanță, spre deosebire de minora Ponta, care se deplasase în Abu Dhabi într-o chestiune legată de studii și nu era însoțită de niciunul dintre părinții săi.

Doar că Ponta a intrat în parlament pe listele PSD, în timp ce Alina Tatomir, mama celelalte minore, a intrat în Consiliul Local Piatra Neamț pe lista USR-PMP-Forța Dreptei.

S-a vorbit mult despre faptul că este aproape imposibil ca Victor Ponta sau Daciana Sârbu să nu fi făcut apel la relațiile lor pentru a-și trece fiica pe lista unei repatrieri privilegiate.

Dacă Victor Ponta și Daciana Sârbu n-au reușit, vă dați seama ce pile aveau ceilalți?

Asta a fost o glumă. Nici eu n-am râs, atât de amară este. Oricum este de remarcat că un consilier local din Piatra Neamț reușește să determine eludarea criteriilor, dar un fost premier nu. Am promis, cumva, că aduc și un element nou în discuție, și chiar o fac.

Irina Ponta, fiind fiica minoră a unui deputat în funcție, are dreptul legal de a deține un pașaport diplomatic (Legea 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, articolul 8, alineatul 1, litera t).

Un pașaport diplomatic conferă o multitudine de privilegii, iar în cazul de față chiar i-ar fi permis Irinei Ponta un acces nelimitat și neconstrâns la respectivul zbor de repatriere.

Numai că Irina Ponta nu are pașaport diplomatic. Niciunul dintre copiii lui Victor Ponta nu are. Pentru că Ponta nu a vrut să uzeze de acest privilegiu, de altfel perfect legal.

Un cetățean care nu și-a dotat copiii, cu bună știință, cu unul dintre cele mai influente instrumente de presiune ale unei beizadele, merită, totuși, ceva mai mult credit decât o ființă incapabilă să dea niște răspunsuri simple la întrebările presei.

România trece printr-o perioadă nefastă, într-un context internațional haotic și dificil. N-avem președinte, avem un premier care ne urăște pe toți, ca oameni, suntem vai mama noastră. Măcar un ministru de Externe mai de Doamne-ajută să avem și noi. Măcar atât.

Oana, roiu!

